В Киеве парковка снова стала платной: алгоритм оплаты — Finance.ua
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В Киеве парковка снова стала платной: алгоритм оплаты

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В Киеве парковка снова стала платной: алгоритм оплаты
В Киеве парковка снова стала платной: алгоритм оплаты
С 24 июля возобновляется оплата за парковку через мобильное приложение Киев Цифровой. Об этом сообщили в КГГА.
Оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни — парковка остается бесплатной.
Оплатить услугу с помощью приложения Киев Цифровой можно в несколько шагов:
  1. Выберите «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка».
  2. Выберите номер авто из списка или укажите его.
  3. Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении.
  4. Нажмите «Начать парковку». Начнется отсчет времени.
  5. Нажмите «Завершить парковку», как только автомобиль покинет паркинг.
Кроме того, в приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически — в 22:00.
Оплата начисляется, пока продолжается парковка в приложении, независимо от местонахождения авто.
Списание средств производится автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца.
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Пользователь Киев Цифровой может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать нужный из них в меню почасовой парковки.
Оплатить можно банковской картой, Apple Pay или Google Pay. На муниципальных парковках не принимают наличные. Если кто-то требует оплатить услугу таким образом — вызывайте полицию. Городское приложение позволяет заплатить за парковку в бюджет Киева и поддержать восстановление инфраструктуры города.
Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не эвакуируют автомобили — поэтому не игнорируйте уведомления об угрозе, которые также поступают в Киев Цифровой.
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По материалам:
Економічна Правда
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