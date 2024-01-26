Пользователи WhatsApp на Android лишатся безлимитного хранилища для резервных копий сообщений — Finance.ua

Пользователи WhatsApp на Android лишатся безлимитного хранилища для резервных копий сообщений 26.01.2024, 01:36 — Технологии&Авто

Пользователи WhatsApp на Android лишатся безлимитного хранилища для резервных копий сообщений

Для владельцев смартфонов на Android сохранение резервных копий сообщений в WhatsApp перестанет быть безлимитным.

Об этом сообщает WIRED

Изменений следует ожидать в этом году после того, как будут внесены коррективы в политику хранения данных на Google Drive. В настоящее время Google предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища для всех пользователей, а клиенты, которым нужно больше места для своих данных, могут оплатить подписку на Google One.

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Ранее Meta и Google заключили соглашение, согласно которому резервные копии WhatsApp на Android не учитывались до лимита в 15 ГБ, но теперь это соглашение истекает.

Учитывая это, обычные пользователи получат уведомления по WhatsApp или электронной почте от Google о том, что ситуация изменится. Это произойдет за месяц до того, как изменения вступят в силу.

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Ситуацию связывают с растущей базой пользователей WhatsApp и распространением сообщений с большим объемом данных, например, изображений с высоким разрешением.

Самый дешевый уровень Google One для личных аккаунтов начинается от $2 в месяц или $20 в год за доступ к 100 ГБ хранилища для пяти человек.

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План на 200 ГБ для Google One стоит $30 в год, а гигантский план на 2 ТБ — $100 в год. Впрочем, следует следить за потенциальными предложениями, поскольку Google может предложить пробные версии новым пользователям в связи с изменением резервного копирования в WhatsApp.

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