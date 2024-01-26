Пользователи WhatsApp на Android лишатся безлимитного хранилища для резервных копий сообщений — Finance.ua
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Пользователи WhatsApp на Android лишатся безлимитного хранилища для резервных копий сообщений

Технологии&Авто
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Пользователи WhatsApp на Android лишатся безлимитного хранилища для резервных копий сообщений
Пользователи WhatsApp на Android лишатся безлимитного хранилища для резервных копий сообщений
Для владельцев смартфонов на Android сохранение резервных копий сообщений в WhatsApp перестанет быть безлимитным.
Об этом сообщает WIRED.
Изменений следует ожидать в этом году после того, как будут внесены коррективы в политику хранения данных на Google Drive. В настоящее время Google предлагает 15 ГБ бесплатного хранилища для всех пользователей, а клиенты, которым нужно больше места для своих данных, могут оплатить подписку на Google One.
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Ранее Meta и Google заключили соглашение, согласно которому резервные копии WhatsApp на Android не учитывались до лимита в 15 ГБ, но теперь это соглашение истекает.
Учитывая это, обычные пользователи получат уведомления по WhatsApp или электронной почте от Google о том, что ситуация изменится. Это произойдет за месяц до того, как изменения вступят в силу.
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Ситуацию связывают с растущей базой пользователей WhatsApp и распространением сообщений с большим объемом данных, например, изображений с высоким разрешением.
Самый дешевый уровень Google One для личных аккаунтов начинается от $2 в месяц или $20 в год за доступ к 100 ГБ хранилища для пяти человек.
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План на 200 ГБ для Google One стоит $30 в год, а гигантский план на 2 ТБ — $100 в год. Впрочем, следует следить за потенциальными предложениями, поскольку Google может предложить пробные версии новым пользователям в связи с изменением резервного копирования в WhatsApp.
По материалам:
mezha.media
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