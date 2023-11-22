В WhatsApp теперь можно авторизироваться по электронной почте — Finance.ua

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В WhatsApp теперь можно авторизироваться по электронной почте

Технологии&Авто
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В WhatsApp теперь можно авторизироваться по электронной почте
В WhatsApp теперь можно авторизироваться по электронной почте
В новой версии WhatsApp для iOS добавлена ​​авторизация с помощью адреса электронной почты.
Эта функция реализована в версии 23.24.70, опубликованной на этой неделе в онлайн-магазине Apple App Store.
Эта опция не заменяет традиционный вариант авторизации по SMS, но является своеобразной альтернативой, которая может оказаться полезной, если, например, пользователь находится вне зоны покрытия сотового оператора.
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Для использования новой функции необходимо указать адрес своего почтового ящика в настройках приложения. Для этого достаточно перейти в меню настроек профиля и выбрать раздел «Учетная запись», в котором и находится поле для ввода адреса почтового ящика.
Отмечается, что почтовый ящик используют только для авторизации, и другие пользователи сервиса не будут его видеть.
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