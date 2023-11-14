WhatsApp запускает новую функцию — Finance.ua

WhatsApp запускает новую функцию
Разработчики приложения WhatsApp презентовали новую функцию — голосовой чат для больших групп.
Об этом пишет TechCrunch.
Отмечается, что нововведение адаптировано для больших групп и более удобно, чем групповой голосовой звонок. Пока аудио доступны только для групп численностью от 33 человек.
Работают они так же, как аналогичные функции Discord, Telegram и Slack. Аудиочат позволяет быстро поговорить с участниками группы в прямом эфире. При этом сохраняется возможность отправки сообщений", — говорится в сообщении.
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Этот голосовой чат запускается с помощью всплывающего окна. А чтобы присоединиться, нужно нажать на это всплывающее окно.
Члены группы, не участвующие в аудио, могут видеть профили тех, кто в нем участвует. Все голосовые чаты защищены сквозным шифрованием.
Аудиочат автоматически прекращается после того, как его покинули все участники.
Напомним, WhatsApp с 24 октября будет поддерживаться только на операционных системах Android версии 5.0 и выше. Также WhatsApp запустил в приложении новую функцию каналов по аналогу Telegram.
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