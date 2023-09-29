Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook и WhatsApp на основе искусственного интеллекта — Finance.ua
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Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook и WhatsApp на основе искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook и WhatsApp на основе искусственного интеллекта
Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook и WhatsApp на основе искусственного интеллекта
Американская Meta анонсировала чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ) для своих продуктов Instagram, Facebook и WhatsApp.
Об этом сообщает Financial Times.
Бот будет работать на базе поисковика Bing от Microsoft. В ответ на заданные параметры запроса бот сможет искать и генерировать те или иные изображения.
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Пользователям также предложен выбор из 28 уникальных ИИ-ассистентов, составляющих виртуальные копии разных знаменитостей, которые согласились использовать свою внешность и голос. Это, в частности, спортсмены, музыканты и видеоблогеры.
Также Meta объявила, что предоставит разработчикам возможность создавать собственные чат-боты для их дальнейшей интеграции в Instagram, Facebook и WhatsApp.
По материалам:
Економічна Правда
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