Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook и WhatsApp на основе искусственного интеллекта — Finance.ua

Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook и WhatsApp на основе искусственного интеллекта Сегодня 03:14 — Технологии&Авто

Meta представила чат-бот для Instagram, Facebook и WhatsApp на основе искусственного интеллекта

Американская Meta анонсировала чат-бот на основе искусственного интеллекта (ИИ) для своих продуктов Instagram, Facebook и WhatsApp.

Об этом сообщает Financial Times.

Бот будет работать на базе поисковика Bing от Microsoft. В ответ на заданные параметры запроса бот сможет искать и генерировать те или иные изображения.

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Пользователям также предложен выбор из 28 уникальных ИИ-ассистентов, составляющих виртуальные копии разных знаменитостей, которые согласились использовать свою внешность и голос. Это, в частности, спортсмены, музыканты и видеоблогеры.

Также Meta объявила, что предоставит разработчикам возможность создавать собственные чат-боты для их дальнейшей интеграции в Instagram, Facebook и WhatsApp.

Економічна Правда По материалам:

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