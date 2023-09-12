Meta работает над новой более мощной моделью ИИ — WSJ Сегодня 02:40 — Технологии&Авто

Meta работает над новой более мощной моделью ИИ — WSJ

Корпорация Meta Platforms работает над новой системой искусственного интеллекта, которая должна быть столь же мощной, как и самая совершенная модель, предложенная OpenAI.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам некоторых источников, Meta планирует начать обучение новой системе искусственного интеллекта, известной как Большая языковая модель, в начале 2024 года. Планы новой версии ИИ, о которой ранее не сообщалось, являются частью усилий СЕО компании Марка Цукерберга по утверждению Meta как основной силы в мире искусственного интеллекта.

Также известно, что Цукерберг настаивает, чтобы новая система была с открытым исходным кодом и таким образом была доступна сторонним компаниям для создания инструментов на базе искусственного интеллекта.

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Материнская компания Facebook стремится к тому, чтобы новая модель искусственного интеллекта была готова в следующем году. Ожидается, что она будет в несколько раз мощнее коммерческой версии под названием Llama 2.

Разработчики уверены, что продукт сможет в ближайшие годы занять наибольшую долю рынка.

Економічна Правда По материалам:

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