WhatsApp тестирует новую функцию для Android — Finance.ua

WhatsApp тестирует новую функцию для Android Сегодня 22:19 — Фондовый рынок

WhatsApp тестирует новую функцию для Android

Мессенджер WhatsApp тестирует платформу обмена мгновенными сообщениями для Android, которая позволяет пользователям легко делиться файлами с людьми поблизости без необходимости ввода номера телефона.

Об этом сообщает издание The Peninsula.

Пользователи смогут делиться файлами через приложение, открыв специальное окно для обмена файлами, которое отображает людей, находящихся поблизости. Он также содержит параметры управления видимостью учетной записи для других при использовании той же функции.

WhatsApp подчеркнул, что пользователям нужно самостоятельно открыть окно обмена файлами, а отправитель выберет получателя из списка людей, находящихся поблизости. Затем получатель должен переместить телефон, чтобы увидеть запрос на обмен файлами, и одобрить его.

Что касается конфиденциальности, процесс передачи файлов будет безопасным, поскольку он защищен сквозным шифрованием для защиты файлов и личных данных.

Также в WhatsApp отметили, что номера телефонов будут скрыты при передаче файлов с помощью этой функции и не будут видны лицам, не зарегистрированным в списке контактов.

Економічна Правда По материалам:

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