WhatsApp запустил функцию групповых звонков с подключением более 30 участников — Finance.ua

WhatsApp запустил функцию групповых звонков с подключением более 30 участников 02.11.2023, 01:23 — Технологии&Авто

WhatsApp запустил функцию групповых звонков с подключением более 30 участников

В мессенджере WhatsApp появилась возможность совершать групповые звонки с 31 человеком одновременно.

Об этом сообщает Phone Arena

Установив последнее обновление 23.21.72 для iOS в приложении App Store, пользователи теперь смогут подключить к 31 человеку перед тем, как начать групповой вызов.

Отмечается, что в прошлом WhatsApp уже позволял пользователям совершать групповые звонки с группой до 31 участника, но тогда пользователи в начале могли выбрать только 15 контактов. Остальных участников приходилось добавлять отдельно.

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Теперь с последними обновлениями пользователи смогут начать групповой звонок сразу с 31 участником.

Ожидается, что пользователи Android в ближайшее время смогут также пользоваться этой новой функцией от WhatsApp.

Укрінформ По материалам:

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