WhatsApp запустил функцию групповых звонков с подключением более 30 участников — Finance.ua

WhatsApp запустил функцию групповых звонков с подключением более 30 участников
В мессенджере WhatsApp появилась возможность совершать групповые звонки с 31 человеком одновременно.
Об этом сообщает Phone Arena.
Установив последнее обновление 23.21.72 для iOS в приложении App Store, пользователи теперь смогут подключить к 31 человеку перед тем, как начать групповой вызов.
Отмечается, что в прошлом WhatsApp уже позволял пользователям совершать групповые звонки с группой до 31 участника, но тогда пользователи в начале могли выбрать только 15 контактов. Остальных участников приходилось добавлять отдельно.
Теперь с последними обновлениями пользователи смогут начать групповой звонок сразу с 31 участником.
Ожидается, что пользователи Android в ближайшее время смогут также пользоваться этой новой функцией от WhatsApp.
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