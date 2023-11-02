WhatsApp запустил функцию групповых звонков с подключением более 30 участников — Finance.ua
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WhatsApp запустил функцию групповых звонков с подключением более 30 участников

Технологии&Авто
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WhatsApp запустил функцию групповых звонков с подключением более 30 участников
WhatsApp запустил функцию групповых звонков с подключением более 30 участников
В мессенджере WhatsApp появилась возможность совершать групповые звонки с 31 человеком одновременно.
Об этом сообщает Phone Arena.
Установив последнее обновление 23.21.72 для iOS в приложении App Store, пользователи теперь смогут подключить к 31 человеку перед тем, как начать групповой вызов.
Отмечается, что в прошлом WhatsApp уже позволял пользователям совершать групповые звонки с группой до 31 участника, но тогда пользователи в начале могли выбрать только 15 контактов. Остальных участников приходилось добавлять отдельно.
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Теперь с последними обновлениями пользователи смогут начать групповой звонок сразу с 31 участником.
Ожидается, что пользователи Android в ближайшее время смогут также пользоваться этой новой функцией от WhatsApp.
По материалам:
Укрінформ
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