WhatsApp с октября не будет поддерживаться на старых версиях Android — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

WhatsApp с октября не будет поддерживаться на старых версиях Android

Технологии&Авто
9
WhatsApp с октября не будет поддерживаться на старых версиях Android
WhatsApp с октября не будет поддерживаться на старых версиях Android
Мессенджер WhatsApp с 24 октября будет поддерживаться только на операционных системах Android версии 5.0 и выше.
Об этом сообщается в справочном центре мессенджера.
Отмечается, что мессенджер работает на Android старых версий 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, но с 24 октября эта возможность исчезнет.
«Начиная с 24 октября 2023 года, будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и новее.
Ваш телефон должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время процесса верификации. Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах с поддержкой только WiFi", — пояснили в WhatsApp.
Читайте также
В мессенджере рассказали, что решение о том, какие устройства поддерживать, а какие признать устаревшими, принимают каждый год.
«Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно пересматриваем, какие операционные системы мы поддерживаем, и производим обновления.
Чтобы решить, что прекратить поддерживать, мы, как и другие технологические компании, ежегодно анализируем, какие устройства и программное обеспечение являются самыми старыми и какими пользуется наименьшее количество людей. Эти устройства также могут не иметь последних обновлений безопасности или не иметь необходимых функций WhatsApp", — говорится в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.