WhatsApp с октября не будет поддерживаться на старых версиях Android — Finance.ua

WhatsApp с октября не будет поддерживаться на старых версиях Android 30.09.2023, 00:19 — Технологии&Авто

WhatsApp с октября не будет поддерживаться на старых версиях Android

Мессенджер WhatsApp с 24 октября будет поддерживаться только на операционных системах Android версии 5.0 и выше.

Об этом сообщается в справочном центре мессенджера.

Отмечается, что мессенджер работает на Android старых версий 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, но с 24 октября эта возможность исчезнет.

«Начиная с 24 октября 2023 года, будет поддерживаться только ОС Android версии 5.0 и новее.

Ваш телефон должен иметь возможность принимать SMS или звонки во время процесса верификации. Мы не поддерживаем создание новых аккаунтов на устройствах с поддержкой только WiFi", — пояснили в WhatsApp.

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В мессенджере рассказали, что решение о том, какие устройства поддерживать, а какие признать устаревшими, принимают каждый год.

«Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно пересматриваем, какие операционные системы мы поддерживаем, и производим обновления.

Чтобы решить, что прекратить поддерживать, мы, как и другие технологические компании, ежегодно анализируем, какие устройства и программное обеспечение являются самыми старыми и какими пользуется наименьшее количество людей. Эти устройства также могут не иметь последних обновлений безопасности или не иметь необходимых функций WhatsApp", — говорится в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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