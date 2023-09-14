WhatsApp запустил функцию каналов, как в Telegram — Finance.ua

WhatsApp запустил функцию каналов, как в Telegram Сегодня 23:46 — Технологии&Авто

WhatsApp запустил функцию каналов, как в Telegram

Мессенджер Марка Цукерберга WhatsApp запустил в приложении новую функцию каналов по аналогу Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Мы запускаем каналы WhatsApp в более чем 150 странах, чтобы предоставлять частный способ получать важные для вас новости. Мы приветствуем тысячи организаций, спортивных команд, художников и лидеров мнений, за которыми теперь могут следить пользователи непосредственно в WhatsApp», — говорится в заявлении.

Сообщается, что каналы — это отдельный раздел от бесед и присутствие пользователя не отображается другим подписчикам.

Кроме того, мессенджер представил обновления.

Улучшенный каталог: теперь пользователь может просматривать новые, самые активные и популярные каналы, а также искать каналы для отслеживания, которые автоматически отфильтрованы по стране.

Реакции: доступна реакция со смайлами для отклика на сообщение и просмотр общего количества. Реакция не будет отображаться для подписчиков.

Редактирование: вскоре администраторы смогут вносить изменения в свои обновления в течение 30 дней.

Пересылка: когда подписчик пересылает обновление в беседы или группы, оно будет содержать ссылку на канал, чтобы люди могли узнать больше.

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