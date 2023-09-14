WhatsApp запустил функцию каналов, как в Telegram — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

WhatsApp запустил функцию каналов, как в Telegram

Технологии&Авто
22
WhatsApp запустил функцию каналов, как в Telegram
WhatsApp запустил функцию каналов, как в Telegram
Мессенджер Марка Цукерберга WhatsApp запустил в приложении новую функцию каналов по аналогу Telegram.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Мы запускаем каналы WhatsApp в более чем 150 странах, чтобы предоставлять частный способ получать важные для вас новости. Мы приветствуем тысячи организаций, спортивных команд, художников и лидеров мнений, за которыми теперь могут следить пользователи непосредственно в WhatsApp», — говорится в заявлении.
Сообщается, что каналы — это отдельный раздел от бесед и присутствие пользователя не отображается другим подписчикам.
Кроме того, мессенджер представил обновления.
WhatsApp запустил функцию каналов, как в Telegram
Улучшенный каталог: теперь пользователь может просматривать новые, самые активные и популярные каналы, а также искать каналы для отслеживания, которые автоматически отфильтрованы по стране.
Реакции: доступна реакция со смайлами для отклика на сообщение и просмотр общего количества. Реакция не будет отображаться для подписчиков.
Редактирование: вскоре администраторы смогут вносить изменения в свои обновления в течение 30 дней.
Пересылка: когда подписчик пересылает обновление в беседы или группы, оно будет содержать ссылку на канал, чтобы люди могли узнать больше.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.