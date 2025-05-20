Польский фондовый рынок стал одним из самых успешных в мире на ожиданиях мира в Украине — Finance.ua
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Польский фондовый рынок стал одним из самых успешных в мире на ожиданиях мира в Украине

Фондовый рынок
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Польский фондовый рынок стал одним из самых успешных в мире на ожиданиях мира в Украине
Польский фондовый рынок стал одним из самых успешных в мире на ожиданиях мира в Украине
Польский фондовый рынок в этом году стал одним из самых успешных в мире. Главный индекс Варшавской фондовой биржи — WIG — вырос на 28,6% с начала года, превзойдя показатели таких рынков, как Чили и Греция. Для сравнения, американский индекс S&P 500 показал рост всего на 1%.
Об этом пишет Financial Times.
Индекс WIG охватывает крупнейшие и наиболее ликвидные компании, торгующиеся на бирже, в частности PKO Bank, PKN Orlen, PGE, CD Projekt, LPP и Allegro.eu. На Варшавской бирже также представлены акции некоторых украинских компаний, таких как Агротон, Астарта, Coal Energy, ИМК, KSG Agro и MLK Foods.
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Успех польского рынка объясняется стабильной экономикой, притоком иностранных инвестиций и относительно низкой стоимостью акций.
Кроме того, Польша менее уязвима к торговой войне, инициированной Дональдом Трампом, ведь около 75% ее торговли приходится на страны ЕС.
Инвесторы также видят в Польше стратегический центр для будущего восстановления Украины после войны.
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«Одна из главных причин роста рынка — это ставки инвесторов на мир в Украине», — цитирует Financial Times Анджея Кубисяка, заместителя директора Польского экономического института.
Польская экономика демонстрирует стабильный рост: в первом квартале 2025 года ВВП прогнозируется на уровне 3,8%, что является одним из самых высоких показателей в ЕС.
Этот рост поддерживается значительными инвестициями, которые, по словам премьер-министра Дональда Туска, в 2025 году превысят 650 млрд. злотых (приблизительно $160 млрд.).
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Польша занимает 6-е место в Европе по привлекательности иностранных инвестиций в 2024 году, привлекая капитал в высокотехнологичные и зеленые проекты. В частности, в Балтийском море строятся оффшорные ветровые электростанции мощностью 1,44 ГВт, запуск которых запланирован на 2027−2028 годы.
По материалам:
Forbes.ua
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