Европейские банки показали самый высокий доход от торговли акциями за более чем десятилетие — Finance.ua
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Европейские банки показали самый высокий доход от торговли акциями за более чем десятилетие

Фондовый рынок
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Европейские банки показали самый высокий доход от торговли акциями за более чем десятилетие
Европейские банки показали самый высокий доход от торговли акциями за более чем десятилетие
За последние недели UBS, BNP Paribas, Société Generale, Barclays и Deutsche Bank сообщили о совокупной прибыли от торговли акциями и инструментами с фиксированным доходом в размере €13 млрд в период с января по март, что является самым высоким совокупным квартальным показателем для пяти кредиторов.
Об этом пишет Financial Times 5 мая.
Трейдеры крупнейших инвестиционных банков Европы получили самую высокую квартальную выручку как минимум за десятилетие после того, как вызванная президентом США Дональдом Трампом волатильность на финансовых рынках спровоцировала всплеск активности с обеих сторон Атлантики. Для сравнения за первые три месяца года пять крупнейших банков Уолл-стрит получили почти $37 млрд совокупной торговой выручки.
Первый квартал 2025 года продемонстрировал рекордные результаты в рыночных подразделениях UBS и BNP Paribas.
Deutsche Bank, который больше не занимается торговлей акциями, и Barclays сообщили о росте торговли облигациями с фиксированным доходом, валютами на 17% и 21% соответственно по сравнению с первым кварталом 2024 года.
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Торговые результаты SocGen были обусловлены ее операциями с акциями, выручка от которых выросла более чем на одну пятую по сравнению с предыдущим годом до €1,06 млрд, тогда как ее подразделение по операциям с инструментами с фиксированным доходом зафиксировало небольшой спад.
До последнего квартала первые три месяца 2022 года удерживали корону как квартал с самыми высокими торговыми доходами для европейских банков, по крайней мере, с 2015 года, при этом пять банков за этот период получили совокупный доход в размере €12,8 млрд.
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Генеральный директор UBS Серджио Эрмотти на прошлой неделе заявил, что швейцарский кредитор столкнулся с «огромным всплеском активности клиентов и волатильности» в начале второго квартала после того, как 2 апреля Трамп объявил о введении ряда «взаимных» пошлин, что спровоцировало распродажу.
«В некоторые дни объемы торгов превышали пиковые значения периода COVID примерно на 30%», — сказал он.
Европейские банки показали самый высокий доход от торговли акциями за более чем десятилетие
По материалам:
Forbes.ua
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