Европейские банки показали самый высокий доход от торговли акциями за более чем десятилетие — Finance.ua

Европейские банки показали самый высокий доход от торговли акциями за более чем десятилетие Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

Европейские банки показали самый высокий доход от торговли акциями за более чем десятилетие

За последние недели UBS, BNP Paribas, Société Generale, Barclays и Deutsche Bank сообщили о совокупной прибыли от торговли акциями и инструментами с фиксированным доходом в размере €13 млрд в период с января по март, что является самым высоким совокупным квартальным показателем для пяти кредиторов.

Об этом пишет Financial Times 5 мая.

Трейдеры крупнейших инвестиционных банков Европы получили самую высокую квартальную выручку как минимум за десятилетие после того, как вызванная президентом США Дональдом Трампом волатильность на финансовых рынках спровоцировала всплеск активности с обеих сторон Атлантики. Для сравнения за первые три месяца года пять крупнейших банков Уолл-стрит получили почти $37 млрд совокупной торговой выручки.

Первый квартал 2025 года продемонстрировал рекордные результаты в рыночных подразделениях UBS и BNP Paribas.

Deutsche Bank, который больше не занимается торговлей акциями, и Barclays сообщили о росте торговли облигациями с фиксированным доходом, валютами на 17% и 21% соответственно по сравнению с первым кварталом 2024 года.

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Торговые результаты SocGen были обусловлены ее операциями с акциями, выручка от которых выросла более чем на одну пятую по сравнению с предыдущим годом до €1,06 млрд, тогда как ее подразделение по операциям с инструментами с фиксированным доходом зафиксировало небольшой спад.

До последнего квартала первые три месяца 2022 года удерживали корону как квартал с самыми высокими торговыми доходами для европейских банков, по крайней мере, с 2015 года, при этом пять банков за этот период получили совокупный доход в размере €12,8 млрд.

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Генеральный директор UBS Серджио Эрмотти на прошлой неделе заявил, что швейцарский кредитор столкнулся с «огромным всплеском активности клиентов и волатильности» в начале второго квартала после того, как 2 апреля Трамп объявил о введении ряда «взаимных» пошлин, что спровоцировало распродажу.

«В некоторые дни объемы торгов превышали пиковые значения периода COVID примерно на 30%», — сказал он.

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