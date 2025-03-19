Украинские акции и евробонды снова потеряли в цене — Finance.ua
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Украинские акции и евробонды снова потеряли в цене

Фондовый рынок
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Украинские акции и евробонды снова потеряли в цене
Украинские акции и евробонды снова потеряли в цене
Котировки украинских акций на Варшавской и Лондонской фондовых биржах (WSE) после существенного роста в понедельник и вторник, в среду падают после сообщений о результатах второго разговора президента США Дональда Трампа с владимиром путиным: при общих положительных словах относительно прогресса в переговорах не была достигнута договоренность о прекращении.
Согласно данным WSE, по состоянию на 12:10 по Киеву акции агрохолдинга «Агротон» с землей возле фронта подешевели на 8,01%, Milkiland — на 7,33%, Coal Energy с остановленными из-за войны шахтами — на 7,30%, KSG-Agro — на 4,62%, крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» — на 2,29%, крупнейшего в мире экспортера масла «Кернел» — на 2,36%.
Только акции агрохолдинга ИМК показали рост на 4,17%.
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На Лондонской бирже, где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины — агрохолдинга МХП с утра среды снизился на 2,16%, в то время как акций горно-рудной компании Ferrexpo — на 12,01% (правда, компания в этот день выпустила еще и годовой отчет с ростом убытков и сообщение об инициировании международного арбитража из Украины через 49% акций Полтавского ГОКа).
Котировки суверенных украинских еврооблигаций, по данным Франкфуртской фондовой биржи, упали в среду на 1,3−2,6%, а ВВП-варранты подешевели на 0,25%.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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