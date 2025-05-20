Американские акции упали из-за снижения кредитного рейтинга Moodyʼs США — Finance.ua
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Американские акции упали из-за снижения кредитного рейтинга Moodyʼs США

Фондовый рынок
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Американские акции упали из-за снижения кредитного рейтинга Moodyʼs США
Американские акции упали из-за снижения кредитного рейтинга Moodyʼs США
Индекс S&P 500 упал на 1%, а технологический индекс Nasdaq 100 упал на 1,3% после понижения рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга США. Доходность 30-летних казначейских облигаций превысила 5%, поднявшись до самого высокого уровня с ноября 2023 года.
Об этом пишет Bloomberg.
Накануне понедельника индекс S&P 500 рос в течение пяти последовательных торговых сессий, подскочив почти на 20% с 8 апреля.
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Moody's объявило, что лишает США наивысшего кредитного рейтинга, снизив его с Aaa до Aa1. Агентство обвинило чиновников США в растущем дефиците бюджета, который, по его словам, не демонстрирует никаких признаков сокращения.
Агентство Moody's присоединилось к Fitch Ratings и S&P Global Ratings, став последней из трех основных рейтинговых компаний, снизивших рейтинг крупнейшей экономики мира.
Снижение рейтинга усугубляет рост рисков, с которыми сталкивается рынок США после того, как акции вернулись с падения, вызванного пошлинами.
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Стратеги Уолл-стрит, которые в значительной степени не смогли предсказать резкую распродажу со времен COVID-19 в начале этого года, когда президент Дональд Трамп начал торговую войну, в основном проигнорировали снижение рейтинга.
Несмотря на снижение рейтинга, некоторые стратеги рассматривают это как возможность покупать падающие американские акции, ссылаясь на торговое перемирие с Китаем и ожидание дальнейшего роста.
Напомним, агентство Moody's снизило кредитный рейтинг США с самого высокого уровня «Aaa» до «Aa1», изменив прогноз с отрицательного на стабильный.
По материалам:
Forbes.ua
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