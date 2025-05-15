Уже через 10 лет биткоин заменит доллар США — миллиардер Тим Дрейпер
Известный венчурный инвестор и миллиардер Тим Дрейпер считает, что в течение 10 лет биткоин заменит доллар США и станет стандартной валютой.
Об этом пишет CoinDesk.
Он также повторил свой прогноз: биткоин вырастет до $250 тыс. до конца 2025 года.
«10 лет, примерно так. Возможно, намного меньше», — сказал Дрейпер.
По словам Дрейпера, это повлечет за собой массовое изъятие средств из фиатных банков и глобальный переход на биткоин-стандарт, поскольку доверие к правительствам уменьшается, а децентрализованные технологии заменяют традиционную банковскую систему. Это было особенно очевидно, когда в 2023 году обанкротился Silicon Valley Bank.
Закрытие Silicon Valley Bank сопровождалось закрытием Signature Bank и ликвидацией Silvergate Bank. Все три финансовых учреждения имели связи с индустрией цифровых активов и пострадали от краха криптобиржи FTX.
Дрейпер также считает, что стейблкоины — это мостик к биткойну, который привлечет людей к использованию цифровых валют.
«Стейблкоины склонны к инфляции. Они будут раскручиваться, если правительство будет печатать слишком много денег. Со временем они будут стоить все меньше и меньше, тогда как биткойн этому не подвержен», — сказал Дрейпер.
Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
Поделиться новостью