Уже через 10 лет биткоин заменит доллар США — миллиардер Тим Дрейпер Сегодня 07:02 — Криптовалюта

Уже через 10 лет биткоин заменит доллар США — миллиардер Тим Дрейпер

Известный венчурный инвестор и миллиардер Тим Дрейпер считает, что в течение 10 лет биткоин заменит доллар США и станет стандартной валютой.

Об этом пишет CoinDesk

Он также повторил свой прогноз: биткоин вырастет до $250 тыс. до конца 2025 года.

«10 лет, примерно так. Возможно, намного меньше», — сказал Дрейпер.

По словам Дрейпера, это повлечет за собой массовое изъятие средств из фиатных банков и глобальный переход на биткоин-стандарт, поскольку доверие к правительствам уменьшается, а децентрализованные технологии заменяют традиционную банковскую систему. Это было особенно очевидно, когда в 2023 году обанкротился Silicon Valley Bank.

Закрытие Silicon Valley Bank сопровождалось закрытием Signature Bank и ликвидацией Silvergate Bank. Все три финансовых учреждения имели связи с индустрией цифровых активов и пострадали от краха криптобиржи FTX.

Дрейпер также считает, что стейблкоины — это мостик к биткойну, который привлечет людей к использованию цифровых валют.

«Стейблкоины склонны к инфляции. Они будут раскручиваться, если правительство будет печатать слишком много денег. Со временем они будут стоить все меньше и меньше, тогда как биткойн этому не подвержен», — сказал Дрейпер.

Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн

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