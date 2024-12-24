Польские компании планируют увеличить трудоустройство украинцев — Finance.ua

Польские компании планируют увеличить трудоустройство украинцев Сегодня 13:30 — Личные финансы

Польские компании планируют увеличить трудоустройство украинцев

Польские средние и крупные компании в 2025 году планируют увеличить трудоустройство среди работников из-за границ Евросоюза, в частности из Украины.

Об этом говорится в исследовании «Мигранты в польских компаниях. Практика, прогнозы и барьеры по трудоустройству. Опыт работодателей», проведенном совместно Миграционной платформой EWL, компанией Legalito и Центром Восточных исследований Варшавского университета, передает Укринформ со ссылкой на EWL.

Опрос показал, что 61% крупных и средних польских компаний, которые сейчас нанимают работников из ЕС, в частности из Украины, планируют увеличить их количество в 2025 году.

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Как подчеркивается, это четкий сигнал, что польские предприятия все чаще в своих планах по развитию и инвестициям «опираются на потенциал трансграничных работников, особенно в контексте исчерпания имеющихся каналов получения работников».

Отмечается, что в этом контексте польские работодатели встают перед трудностями, в частности польским миграционным законодательством, большинство польских работодателей (50%) оценивает как сложное.

Наибольшим вызовом, по мнению польских предпринимателей, является долгая процедура получения вида на жительство для иностранных работников (58%).

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«Каждый третий работодатель декларирует, что упорядочение нормативной базы увеличит трудоустройство иностранцев примерно на 25%, а каждый четвертый респондент высказал мнение, что упрощение этих правил может привести к росту занятости иностранцев до 50%», — отметила по этому поводу эксперт EWL Group Маргарита Нестеренко.

По мнению авторов отчета, в свете глобальных демографических и экономических вызовов польские власти должны сосредоточиться на реформах рынка труда.

Представитель EWL Анатолий Зимнин отметил, что отсутствие прозрачных механизмов, позволяющих польским компаниям привлекать работников из-за рубежа, что необходимо для развития компаний, может в конечном счете привести к росту нелегальной и неконтролируемой миграции в Польшу.

Авторы отчета также подчеркнули, что, по данным Министерства семьи, труда и социальной политики РП, уже в 125 тыс. польских компаний в Польше работают иностранцы из более чем 150 стран.

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Укрінформ По материалам:

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