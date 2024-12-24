Блокировка счетов в Польше: кто из украинцев может попасть под проверки налоговиков — Finance.ua

Блокировка счетов в Польше: кто из украинцев может попасть под проверки налоговиков Сегодня 08:32 — Личные финансы

Блокировка счетов в Польше: кто из украинцев может попасть под проверки налоговиков

Национальная налоговая администрация Польши (KAS) объявила об усилении контроля за финансовыми операциями иностранцев, в частности украинцев, которые ведут бизнес в стране или совершают денежные переводы. Начиная с 2025 года, такие проверки могут привести к блокированию банковских счетов в случае обнаружения подозрительных транзакций или уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщает in Poland.

По словам заместителя министра финансов Збигнева Ставицкого, главной целью новых мер является борьба с мошенничеством и теневой экономикой. За последние годы в Польше участились случаи использования фиктивных счетов-фактур, поддельных документов и схем для уклонения от уплаты налогов, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету.

Наибольшее внимание уделяется отраслям, которые считаются наиболее уязвимыми к налоговым нарушениям:

Строительные услуги. Часто фиксируются фиктивные счета-фактуры и документы для уменьшения налоговых обязательств.

Нематериальные сервисы. Из-за сложностей с проверкой реальности оказанных услуг эта сфера з одна из наиболее рискованных.

ІТ-сектор. Теневые транзакции и поддельные документы остаются серьезной проблемой.

Украинские предприниматели и физические лица, которые переводят значительные суммы или работают в указанных сферах, рискуют попасть по внимание налоговых органов.

Основные причины блокировки счетов:

Крупные транзакции без четко указанного назначения или из ненадежных источников. Использование поддельных счетов-фактур для уменьшения налоговой нагрузки. Несвоевременное декларирование доходов или их сокрытие.

Украинцам, которые работают или ведут бизнес в Польше, следует заранее позаботиться о прозрачности своих финансовых операций:

вести детальный учет всех транзакций;

своевременно уплачивать налоги и подавать отчеты;

проверять поставщиков и партнеров на надежность;

избегать теневых схем и сомнительных платежей.

Также рекомендуется консультироваться с бухгалтерами или юристами, специализирующимися на налоговом законодательстве Польши.

В 2025 году Польша усиливает борьбу с налоговыми нарушениями, и украинцы, которые ведут бизнес в стране или совершают денежные переводы, могут оказаться под особым контролем. Самыми уязвимыми будут предприниматели в строительной, ІТ и нематериальной сфере услуг.

Чтобы избежать блокирования счетов и штрафов, важно соблюдать все нормы налогового законодательства и обеспечить прозрачность финансовой деятельности.

inpoland По материалам:

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