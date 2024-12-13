Кредитов на жилье от 0% до 1,5% не будет: правительство Польши сворачивает обещанную программу доплат — Finance.ua
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Кредитов на жилье от 0% до 1,5% не будет: правительство Польши сворачивает обещанную программу доплат

Личные финансы
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Кредитов на жилье от 0% до 1,5% не будет: правительство Польши сворачивает обещанную программу доплат
Кредитов на жилье от 0% до 1,5% не будет: правительство Польши сворачивает обещанную программу доплат
Министр развития Польши Кшиштоф Пашик признал, что обещанной государственной программы кредитов на жилье 0−1,5% не будет. Однако это не означает, что не будет никакой формы помощи заемщикам.
Об этом сообщает Yavp.pl с ссылкой на rp.pl.

Что об этом известно

Программа дотаций к кредитам Mieszkanie na start — один из столпов комплексной программы жилищного строительства, которую громко анонсировало правительство — должна была заработать еще с июля 2024 года. Затем ее перенесли на осень, еще позже — на начало 2025 года. Теперь уже известно, что и этого не будет.
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Предполагалось, что процентная ставка кредита в рамках программы Mieszkanie na start будет зависеть от размера домохозяйства:
  • 1,5% - в случае домохозяйства из 1 и 2 человек,
  • 1% - из 3 человек,
  • 0,5% - из 4 человек,
  • 0% - из 5 и более человек.
Разницу между вышеуказанными ставками и процентными ставками банков, которые будут выдавать кредиты, государство должно было доплачивать в течение 10 лет.
Правительство Польши отказывается от идеи кредита 0−1,5% и теперь обещает, что в первом квартале 2025 представит новую комплексную программу жилищного строительства.
В ней должна быть новая форма помощи тем, кто будет покупать жилье. Какая именно — пока неизвестно.
«У нас есть разные мнения, разногласия относительно того, какая форма поддержки должна доминировать. В ближайшее время мы решим этот вопрос. Ключевое влияние на этот спор оказывает ситуация, которую создала программа наших предшественников — резко, без подготовки, без обдумывания, что привело к росту цен», — отметил Министр развития Кшиштоф Пашик.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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