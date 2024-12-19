Изменения в трудоустройстве иностранцев в Польше: правительство отвергло требование относительно «умовы о праце» — Finance.ua
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Изменения в трудоустройстве иностранцев в Польше: правительство отвергло требование относительно «умовы о праце»

Личные финансы
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Изменения в трудоустройстве иностранцев в Польше: правительство отвергло требование относительно «умовы о праце»
Изменения в трудоустройстве иностранцев в Польше: правительство отвергло требование относительно «умовы о праце»
В среду, 18 декабря, правительство приняло подготовленный Министерством семьи, труда и социальной политики проект закона об условиях поручения работы иностранцам на территории Республики Польша. Чиновники изъяли неблагоприятные положения об обязательном трудоустройстве иностранцев по трудовым договорам («умова о праце»).
Об этом пишет inpoland.net.pl.
Как рассказал Кшиштоф Пашик, министр развития и технологий, из проекта были изъяты крайне неблагоприятные положения об обязательном трудоустройстве иностранцев по трудовому договору, критикуемым предпринимателями. Этот проект отменит расширенные полномочия Национальной инспекции труда и Пограничной службы по отношению к предпринимателям, нанимающим на работу иностранцев в Польше.

О чем идет речь

Представители Минтруда отметили, что в последние годы на польском рынке труда постоянно увеличивается количество иностранцев. Поэтому было принято решение, вводящее комплексные правила для того, чтобы рынок труда в Польше был справедливым и безопасным местом для всех.
Новые правила призваны ограничить случаи мошенничества, когда разрешения на работу выдаются не с целью работы, а для въезда в Шенгенскую зону.
В частности, было предложено ввести «электронизацию» ведения и новых функциональных возможностей в ІТ-системах для проверки выдачи разрешений на работу. Эти нововведения должны способствовать повышению скорости и эффективности административных производств по делам трудоустройства иностранцев.
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Также будет создан реестр «умов о праце». Когда новые положения вступят в силу, работодатель должен будет отправить копию трудового договора, заключенного с иностранцем, в орган, выдающий разрешение на работу.

Зачем это

Как пояснили в Министерстве семьи, труда и социальной политики, новые правила направлены на то, чтобы покончить с реальностью, когда иностранцы выполняют тяжелую работу и получают самую низкую зарплату, а также ограничить такие явления, как недоплата иностранцам.
Законопроект предусматривает ужесточение наказания для работодателей, которые нелегально трудоустраивают иностранцев. Такие действия будут наказываться штрафом от 3000 до 50 000 злотых за каждый случай.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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