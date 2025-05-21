Польша отменяет беспошлинную торговлю с Украиной — Finance.ua

Польша отменяет беспошлинную торговлю с Украиной Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Польша отменяет европейский механизм автономных торговых мероприятий (АТМ), позволяющий беспошлинный импорт товаров из Украины. С 5 июня 2025 года снова будут применяться правила, действовавшие до вторжения россии в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, передает tvn24.

«Когда мы выиграли выборы, одним из наших первых решений было добиться немедленной коррекции механизма ATM для введения некоторых квот, но это было только начало. Позже я вместе со своими министрами начал кампанию за то, чтобы ЕС отказался от механизма ATM, который либерализовал торговлю с Украиной», — сказал он.

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Премьер подчеркнул, что правительство хочет помочь Украине в войне с россией, но это не может быть сделано на средства польских производителей, особенно фермеров.

«И мы его получили — с 5 июня этого механизма не будет. Мы возвращаемся к довоенной ситуации, когда речь идет о пограничных правилах», — сказал Туск.

Он заверил, что правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они «конфронтируют» с украинскими интересами.

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«У меня нет с этим проблем, потому что никто не скажет мне, что я антиукраинский, когда речь идет об украинско-российской войне», — сказал премьер.

Механизм АТМ, или «торговый безвиз», был введен Евросоюзом 4 июня 2022 года, чтобы поддержать украинских производителей и экономику в условиях, когда страна вынуждена обороняться на фоне российской агрессии.

В то же время ЕС ввел так называемые коридоры солидарности на сухопутных границах, чтобы предоставить Украине возможность продолжать экспорт сельскохозяйственной продукции на внешние рынки в условиях блокирования россией черноморских портов.

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В 2023 году срок действия механизма был продлен еще на год.

В 2024 году Еврокомиссия предложила ввести квоты на некоторые продукты для защиты рынка ЕС (яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед). 13 мая 2024 года ЕС одобрил «торговый безвиз» для Украины и продлил беспошлинную и бесквотную торговлю. Обновленные АЗТ вступили в силу 6 июня и будут действовать до 5 июня 2025 года.

Европейские фермеры неоднократно протестовали против этой программы Еврокомиссии, ведь, по их мнению, украинская продукция дешевле и им сложно с ней конкурировать.

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