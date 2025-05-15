В 2025 году экономика Польши станет одной из самых быстрорастущих в ЕС — Finance.ua

В 2025 году экономика Польши станет одной из самых быстрорастущих в ЕС Сегодня 19:50 — Мир

Экономический рост в Польше замедлился в последнем квартале, но чуть медленнее, чем прогнозировалось.

Gazeta. pl узнала новые данные от Главного статистического управления (GUS).

По предварительным данным, ВВП Польши в первом квартале 2025 года вырос на 3,2% в годовом исчислении. Это меньше, чем в четвертом квартале 2024 года, когда был зафиксирован рост на 3,4%.

Между тем, средний прогноз предполагал рост на 3,1%. «Есть хорошие шансы, что Польша окажется самой быстрорастущей страной ЕС, не считая Ирландии, которая делает статистические кульбиты», — комментируют данные аналитики Bank Pekao.

Данные предварительные и могут быть пересмотрены. Первая регулярная оценка ВВП за первый квартал 2025 года будет опубликована 2 июня.

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«ВВП Польши вырос на 3,2% в первом квартале, что значительно быстрее среднего показателя по ЕС. В ближайшие кварталы мы ожидаем ускорения, прежде всего за счет роста инвестиций. В целом по 2025 году экономика будет одной из самых быстрорастущих в ЕС», — написал министр финансов Анджей Доманьский в социальных сетях.

«Экономика развивается по позитивному сценарию, несмотря на небольшое замедление, — пишут аналитики PKO BP. — Мы уже предполагаем, что основным драйвером роста ВВП стало частное потребление, в основном потребление услуг. Частные инвестиции, вероятно, не следали существенного вклада в темпы роста ВВП, в отличие от инициированных государством проектов, которые могли сыграть большую роль. Чистая торговля оказала сдерживающее влияние на рост». Аналитики оценивают, что в 2025 году ВВП увеличится на 3,3%.

Однако инфляция в апреле снизилась до 4,3% в годовом исчислении (в марте она составляла 4,9%). Это на 0,1 процентного пункта выше, чем сообщило Центральное статистическое управление в так называемой быстрой оценке.

Экономисты ING Bank объясняют, что дезинфляция была обусловлена ​​более медленным ростом цен на продукты питания в годовом исчислении (НДС на продукты питания был возобновлен в апреле 2024 года) и более дешевым топливом на автозаправочных станциях.

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