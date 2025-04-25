Польша реализует программу для поддержки бизнес-проектов своих компаний в Украине — Finance.ua
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Польша реализует программу для поддержки бизнес-проектов своих компаний в Украине

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22 апреля 2025 г. в Польше стартовала государственная программа льготного кредитования «Кредит для участия в восстановлении Украины». Речь идет о минимум 250 млн злотых или примерно 58.25 млн евро для польских компаний, которые инвестируют и реализуют бизнес-проекты в Украине.
Об этом сообщило Минэкономики.
По условиям программы максимальная сумма кредита на предприятие — 10 миллионов злотых (2,33 млн евро), процентная ставка — 2%, а срок погашения — 12 лет. Заявки начали принимать три компании-партнеры польского Bank Gospodarstwa Krajowego.
«Мы искренне благодарны Польше за поддержку бизнеса, готового участвовать в восстановлении Украины и инвестировать в нашу экономику. Благодаря государственной программе „Кредит для участия в восстановлении Украины“, польские компании получат льготные средства для инвестиций в восстановление украинской инфраструктуры. Также эти средства можно использовать на услуги подготовки технико-экономических обоснований или инвестиционных проектов, организацию логистики и развития двусторонней торговли. Это важный вклад в наше восстановление, ведь его основой будет именно частный сектор», — отметила Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Согласно условиям программы «Кредит для участия в восстановлении Украины», льготные кредиты могут быть использованы на инвестиции и расходы оборотного капитала на поддержку восстановления украинской экономики, развития экспорта и импорта и сотрудничества между польскими и украинскими предприятиями.
Средства могут быть использованы на:
  • транспортировку, хранение и логистику товаров и услуг для населения и строительных материалов, техники, технологий и других ресурсов, необходимых для реализации проекта;
  • развитие ресурсов предприятия с целью участия в реконструкции и расширении инфраструктуры Украины (включая автомобильные дороги, железные дороги, энергетику, водоснабжение, общественное и жилищное строительство);
  • подготовку технико-экономического обоснования, исследования и инвестиционные проекты;
  • финансирование деятельности медицинских компаний, включая производство таких продуктов, как протезы и перевязочные материалы, предназначенные для Украины;
  • импорт услуг и продукции от контрагентов из Украины;
  • предоставление товаров и услуг компаниям, участвующим в восстановлении экономики Украины, непосредственно сопровождая их деятельность.
Кроме того, за счет льготного кредитования можно финансировать приобретение недвижимости в Польше, если это тесно связано с целью инвестиции, например, строительство склада, фабрики, цеха или завода. Некоторые отрасли и инвестиции предоставляют дополнительные преференции.
По материалам:
Finance.ua
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