Польша готовит новые правила для автомобилей с украинской регистрацией
В настоящее время в Польше транспортные средства с украинской регистрацией не обязаны проходить технический осмотр, однако вскоре это может измениться.
Об этом пишет InPoland.net.pl.
Это связано с тем, что Украина упразднила обязательный техосмотр в 2011 году. В то же время Польша, как государство-участник Венской конвенции о дорожном движении, ратифицированнjq в 1984 году, не имеет права требовать от иностранных водителей выполнения процедур, не обязательных в стране регистрации транспортного средства.
В Польше все транспортные средства, зарегистрированные в стране, должны проходить периодические осмотры. Автомобили старше пяти лет обязаны проходить такой осмотр ежегодно. Эти требования не распространяются на транспортные средства с украинскими номерными знаками.
Планируемые изменения
Министерство инфраструктуры Польши намерено изменить действующие правила. Согласно с предложениями, транспортные средства, зарегистрированные за пределами Европейского Союза, в частности в Украине, должны проходить обязательные технические осмотры на территории Польши.
Кого коснутся новые требования
Предполагается, что обязательные техосмотры будут касаться владельцев автомобилей, которые планируют длительное пребывание в Польше. Во многих случаях может возникнуть необходимость регистрации таких транспортных средств в Польше.
Согласно проекту, автомобили из стран, не входящих в Европейский Союз, которые находятся в Польше минимум один год, должны будут пройти перерегистрацию на польские номерные знаки. После этого на них будут распространяться общие правила, в частности требование регулярного прохождения технических осмотров с целью повышения безопасности дорожного движения.
Пока неизвестно, когда именно соответствующий проект вступит в силу и в каком окончательном виде он будет реализован.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в рамках выполнения соглашения об ассоциации с ЕС планирует в 2026 году вернуть обязательный техосмотр для всех автомобилей.
Также планируется ввести придорожный технический контроль, позволяющий инспекторам останавливать автомобили и проверять их техническое состояние.
Поделиться новостью
Также по теме
Польша готовит новые правила для автомобилей с украинской регистрацией
Области-лидеры по уплате транспортного налога в 2025 году
ТОП-10 лучших недорогих авто с пробегом
GPT-5, Grok и Gemini не справились с реальными задачами фрилансеров — исследование
Какое авто установило рекорд выносливости среди серийных электрокаров
Германия будет давать субсидии на электрокары для населения