0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша готовит новые правила для автомобилей с украинской регистрацией

Технологии&Авто
30
В Польше все транспортные средства, зарегистрированные в стране, должны проходить технические осмотры.
В Польше все транспортные средства, зарегистрированные в стране, должны проходить технические осмотры.
В настоящее время в Польше транспортные средства с украинской регистрацией не обязаны проходить технический осмотр, однако вскоре это может измениться.
Об этом пишет InPoland.net.pl.
Это связано с тем, что Украина упразднила обязательный техосмотр в 2011 году. В то же время Польша, как государство-участник Венской конвенции о дорожном движении, ратифицированнjq в 1984 году, не имеет права требовать от иностранных водителей выполнения процедур, не обязательных в стране регистрации транспортного средства.
В Польше все транспортные средства, зарегистрированные в стране, должны проходить периодические осмотры. Автомобили старше пяти лет обязаны проходить такой осмотр ежегодно. Эти требования не распространяются на транспортные средства с украинскими номерными знаками.

Планируемые изменения

Министерство инфраструктуры Польши намерено изменить действующие правила. Согласно с предложениями, транспортные средства, зарегистрированные за пределами Европейского Союза, в частности в Украине, должны проходить обязательные технические осмотры на территории Польши.

Кого коснутся новые требования

Предполагается, что обязательные техосмотры будут касаться владельцев автомобилей, которые планируют длительное пребывание в Польше. Во многих случаях может возникнуть необходимость регистрации таких транспортных средств в Польше.
Согласно проекту, автомобили из стран, не входящих в Европейский Союз, которые находятся в Польше минимум один год, должны будут пройти перерегистрацию на польские номерные знаки. После этого на них будут распространяться общие правила, в частности требование регулярного прохождения технических осмотров с целью повышения безопасности дорожного движения.
Читайте также
Пока неизвестно, когда именно соответствующий проект вступит в силу и в каком окончательном виде он будет реализован.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в рамках выполнения соглашения об ассоциации с ЕС планирует в 2026 году вернуть обязательный техосмотр для всех автомобилей.
Также планируется ввести придорожный технический контроль, позволяющий инспекторам останавливать автомобили и проверять их техническое состояние.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems