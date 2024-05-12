Покупка жилья: сколько придется заплатить за «квадрат» в киевской 1-комнатной квартире (инфографика) — Finance.ua
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Покупка жилья: сколько придется заплатить за «квадрат» в киевской 1-комнатной квартире (инфографика)

Недвижимость
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Покупка жилья: сколько придется заплатить за «квадрат» в киевской 1-комнатной квартире (инфографика)
Покупка жилья: сколько придется заплатить за «квадрат» в киевской 1-комнатной квартире (инфографика)
На вторичном рынке поднялись цены на квартиры. За последние полгода цена квадратного метра выросла более чем на 5 тыс. — со средних 52 549 до 57 630 грн. За год цены выросли еще больше — почти на 7 тыс. грн.
Об этом сообщает M2bomber.
По его данным, по районам столицы стоимость «квадратов» колеблется от средних 44 205 до 85 819 грн.
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То есть разница между самым дорогим и дешевым составляет 41 614 грн — почти целый квадратный метр в самом дешевом районе.
Покупка жилья: сколько придется заплатить за «квадрат» в киевской 1-комнатной квартире (инфографика)
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе — в среднем 44 205 грн. А также:
  • Святошинском — 52 123 грн;
  • Дарницком — 53 484 грн;
  • Подольском — 54 177 грн;
  • Оболонском — 57 428 грн;
  • Голосеевском — 57 957 грн;
  • Днепровском — 58 503 грн;
  • Соломенском — 58 939 грн.
Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе — в среднем 85 819 грн. Кроме того, в Шевченковском — 73 556 грн.
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Сколько стоит «квадрат» в киевской 1-комнатной квартире
В общем, по данным экспертов, для 1-комнатных квартир владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость «квадрата» в 45 тыс. грн — с такой ценой формируется 7,8% объявлений о продаже. А также 48 тыс. грн — 7,6%.
Покупка жилья: сколько придется заплатить за «квадрат» в киевской 1-комнатной квартире (инфографика)
В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости «квадрата» в 9 тыс. грн. Таких объявлений 0,1%.
Напомним, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, в Украине дороже всего построить жилье в Киеве, а дешевле всего — в Кировоградской области.

Что не так с ипотекой в ​​Украине 🔍

По материалам:
Обозреватель
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