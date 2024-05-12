Покупка жилья: сколько придется заплатить за «квадрат» в киевской 1-комнатной квартире (инфографика) — Finance.ua

Покупка жилья: сколько придется заплатить за «квадрат» в киевской 1-комнатной квартире (инфографика) Сегодня 19:12 — Недвижимость

Покупка жилья: сколько придется заплатить за «квадрат» в киевской 1-комнатной квартире (инфографика)

На вторичном рынке поднялись цены на квартиры. За последние полгода цена квадратного метра выросла более чем на 5 тыс. — со средних 52 549 до 57 630 грн. За год цены выросли еще больше — почти на 7 тыс. грн.

Об этом сообщает M2bomber.

По его данным, по районам столицы стоимость «квадратов» колеблется от средних 44 205 до 85 819 грн.

То есть разница между самым дорогим и дешевым составляет 41 614 грн — почти целый квадратный метр в самом дешевом районе.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе — в среднем 44 205 грн. А также:

Святошинском — 52 123 грн;

Дарницком — 53 484 грн;

Подольском — 54 177 грн;

Оболонском — 57 428 грн;

Голосеевском — 57 957 грн;

Днепровском — 58 503 грн;



Соломенском — 58 939 грн.



Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе — в среднем 85 819 грн. Кроме того, в Шевченковском — 73 556 грн.

Сколько стоит «квадрат» в киевской 1-комнатной квартире

В общем, по данным экспертов, для 1-комнатных квартир владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость «квадрата» в 45 тыс. грн — с такой ценой формируется 7,8% объявлений о продаже. А также 48 тыс. грн — 7,6%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости «квадрата» в 9 тыс. грн. Таких объявлений 0,1%.

Напомним, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, в Украине дороже всего построить жилье в Киеве, а дешевле всего — в Кировоградской области.

Обозреватель По материалам:

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