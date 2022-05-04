Показатели счетчика газа во время войны. Как, кому и когда передавать данные — Finance.ua

Показатели счетчика газа во время войны. Как, кому и когда передавать данные

Сегодня 11:04 — Личные финансы

Показатели счетчика газа во время войны. Как, кому и когда передавать данные

Несмотря на отмену пени за несвоевременную оплату потребленных коммунальных услуг, власти просят оплачивать счета тех, у кого есть возможность.

В частности, глава Министерства развития громад и территорий Алексей Чернышов отметил, что оплата за коммунальные услуги — в сегодняшних условиях военного положения это большая помощь и поддержка коммунальных служб, работающих сейчас в сверхсложных обстоятельствах и нуждающихся в ресурсах.

Кроме того, после окончания войны нужно будет в полном объеме оплатить предоставленные услуги, в том числе по распределению и поставке газа.

Также желательно не забывать своевременно передавать показатели счетчика. Чтобы облгаз не начислял плановые показатели, который рассчитываются на основе среднегодового потребления, и могут быть больше фактического потребления. Если потребления газа вовсе не было, тогда лучше передать те же показатели, что и в прошлом месяце.

Как передать показатели счетчика в период действия военного положения

Если фактический офис или помещение оператора ГРС (облгаза) пострадали в результате боевых действий, но при этом работают каналы оператора для передачи показателей (чатботы, электронный ящик, личный кабинет и т.д.), нужно и далее передавать показатели оператору ГРС удобным для потребителя способом.

Когда передавать показатели

Чтобы начисления в платежках были корректными, передавать показатели нужно ежемесячно с 1 по 5 число.

Куда и кому передавать показатели

Передавать показатели счетчика нужно по-прежнему вашему облгазу. Это те компании, работники которых периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д. Облгазы собирают показатели счетчиков через каналы связи.

Справка Finance.ua:

в Киеве уровень оплаты за коммунальные услуги — более 55%;

потребителей электроэнергии в Украине обязали предупреждать поставщиков о невозможности уплаты коммунальных услуг в военное время. Если задолженность будет накапливаться и потребитель не даст о себе знать, его отключат от электросети;

тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине не будут повышаться и останутся замороженными во время военного положения.

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