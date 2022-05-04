Показатели счетчика газа во время войны. Как, кому и когда передавать данные — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Показатели счетчика газа во время войны. Как, кому и когда передавать данные

Сегодня 11:04Личные финансы
56
Показатели счетчика газа во время войны. Как, кому и когда передавать данныеПоказатели счетчика газа во время войны. Как, кому и когда передавать данные
Несмотря на отмену пени за несвоевременную оплату потребленных коммунальных услуг, власти просят оплачивать счета тех, у кого есть возможность.
В частности, глава Министерства развития громад и территорий Алексей Чернышов отметил, что оплата за коммунальные услуги — в сегодняшних условиях военного положения это большая помощь и поддержка коммунальных служб, работающих сейчас в сверхсложных обстоятельствах и нуждающихся в ресурсах.
Кроме того, после окончания войны нужно будет в полном объеме оплатить предоставленные услуги, в том числе по распределению и поставке газа.
Также желательно не забывать своевременно передавать показатели счетчика. Чтобы облгаз не начислял плановые показатели, который рассчитываются на основе среднегодового потребления, и могут быть больше фактического потребления. Если потребления газа вовсе не было, тогда лучше передать те же показатели, что и в прошлом месяце.

Как передать показатели счетчика в период действия военного положения

Если фактический офис или помещение оператора ГРС (облгаза) пострадали в результате боевых действий, но при этом работают каналы оператора для передачи показателей (чатботы, электронный ящик, личный кабинет и т.д.), нужно и далее передавать показатели оператору ГРС удобным для потребителя способом.

Когда передавать показатели

Чтобы начисления в платежках были корректными, передавать показатели нужно ежемесячно с 1 по 5 число.

Куда и кому передавать показатели

Передавать показатели счетчика нужно по-прежнему вашему облгазу. Это те компании, работники которых периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д. Облгазы собирают показатели счетчиков через каналы связи.
Справка Finance.ua:
  • в Киеве уровень оплаты за коммунальные услуги — более 55%;
  • потребителей электроэнергии в Украине обязали предупреждать поставщиков о невозможности уплаты коммунальных услуг в военное время. Если задолженность будет накапливаться и потребитель не даст о себе знать, его отключат от электросети;
  • тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине не будут повышаться и останутся замороженными во время военного положения.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.