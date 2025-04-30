Поезд Харьков — Ворохта стал флагманским и получил название «Единство»
Как сообщила Укрзализныця, поезд №½ Харьков — Ворохта стал флагманским и получил название «Единство».
В списке гарантированных опций этого флагманского поезда будут:
- купейные вагоны после капитального ремонта (вакуумные туалеты, кондиционеры, розетки в купе) и новые вагоны СВ;
- приведенные к современному стандарту туалеты с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
- фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.
Поезд будет отправляться под песню «Заповіт» украинского певца и военнослужащего YARMAK.
Напоминаем расписание: Поезд №½ Харьков — Ворохта отправляется из Харькова через день в 18:45 и прибывает в Ворохту в 13:59;
В обратном направлении: отправление из Ворохты через день в 16:31, прибытие в Харьков — в 11:27.
«Единство» — это уже восьмой флагманский поезд Укрзализныци, сейчас также курсируют:
№ 15/16 Харьков — Ясиня «Лесь Курбас»
№ 17/18 Харьков — Ужгород «Сковорода»
№ 79/80 Днепр — Львов «Сичеслав»
№ 91/92 Киев — Львов «Леополис»
№ 105/106 Киев — Одесса «Черноморец»
№ 7/8 Киев — Черновцы «Буковина»
№ 95/96 Киев — Рахов «Гуцульщина».
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