Подработка на новогодние праздники: где и сколько можно заработать — Finance.ua

Подработка на новогодние праздники: где и сколько можно заработать Сегодня 16:02 — Личные финансы

Подработка на новогодние праздники: где и сколько можно заработать

Наполняйте не только дом праздничной атмосферой, но и кошелек дополнительным заработком. В подборке от work.ua — 18 актуальных вакансий, которые помогут превратить праздники во время возможностей.

Магазин подарков «Кактус» имеет сразу несколько предложений предновогодней работы с возможностью дальнейшего трудоустройства по окончании сезона:

Сеть магазинов ищет ответственных, коммуникабельных, положительных кандидатов; опыт в продажах будет преимуществом, но не обязателен. Продавец будет помогать клиентам в выборе подарков, создавать праздничную атмосферу, поддерживать порядок в магазине.

🔹 Работодатель предлагает посменный график работы, бонусы к зарплате, официальное трудоустройство и социальный пакет, скидки на продукцию, оплачиваемую стажировку от 2 до 3 дней.

Продавец елок, Днепр, 10 000 — 20 000 грн

Компания «Вуйко» ищет энергичного и коммуникабельного сотрудника на должность продавца елок. Кандидат должен быть коммуникабельным, ответственным и пунктуальным.

На должности нужно консультировать клиентов относительно выбора елок, совершать продажи, оформлять покупки и поддерживать порядок на торговой площадке.

🔹 Работодатель предлагает гибкий график и официальное трудоустройство.

Продавец на рождественскую ярмарку, Киев, 30 000 грн

Koza Dereza Manufacture ищет работников для работы на рождественской ярмарке в ТЦ ЦУМ и ТРЦ Ocean Plaza. Продавец будет работать с этно-тематикой, поэтому должен разбираться в украинской культуре. Обязанности включают в себя консультацию покупателей, продажу сувенирной продукции, выкладку товара, учет продаж и упаковку подарков клиентам.

🔹 График работы посменный: 2/2 с 10:00 до 22:00.

Флорист-декоратор, Киев, 9 000 — 15 000 грн

Компания Wow-елка приглашает флористов-декораторов для сезонного сотрудничества. Рабочее место будет в теплом и комфортном складе компании. Кандидаты должны иметь опыт работы с природными материалами. Предстоит выполнять работы, согласно техническому заданию на основе фото: создавать рождественские веночки и новогодние композиции из веточек нобилиса.

🔹 Оплата труда почасовая; детали обсуждаются в ходе личной беседы.

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Тракторист-машинист (уборка снега), Канев, 16 000 — 20 000 грн

Компания МХП, ЧАО приглашает на сезонную работу тракториста-машиниста по уборке снега на производственных участках предприятия. Кандидат должен иметь удостоверение тракториста-машиниста категории, А или А1 и быть ответственным.

🔹 Компания предоставляет программы здоровья, услуги корпоративного психолога, развоз до/от места работы и бесплатное питание.

Администратор ледяных горок, Киев, 10 000 — 28 000 грн

Проект «Ледяные горки на ВДНХ» приглашает на работу администратора уличной развлекательной зоны (зимняя горка на территории ВДНХ). Кандидат должен быть коммуникабельным, проактивным, ответственным, владеть разговорным украинским языком.

Обязанности включают подготовку территории к рабочему дню, предоставление услуг для детей и взрослых, информационную поддержку посетителей, поддержание порядка и чистоты.

🔹 Предлагается гибкий график работы, который подбирается индивидуально (есть рабочие смены по 6, 8, 10 и 12 часов), почасовая оплата (80−100 грн/час), еженедельные выплаты зарплаты, корпоративное оплачиваемое обучение (3−4 дня), бесплатные вкусности (чай, кофе, печенье) и корпоративы для команды.

Работник проката, Буковель, 30 000 грн

Отель Mountain Krystal ищет работника для горнолыжного проката. Кандидат должен быть коммуникабельным, внимательным, дружелюбным и физически выносливым.

Обязанности включают оформление аренды снаряжения (лыжи, сноуборды, ботинки, палки, шлемы и т. п. ), проверку его состояния перед выдачей, настройки под потребности клиента, консультирование по выбору снаряжения в соответствии с уровнем катания и физическими параметрами клиента, а также поддержание порядка в помещении проката.

🔹 Рабочий день длится с 8:00 до 20:00 (но могут быть случаи, когда нужно будет задержаться). Выходные по договоренности. Заработная плата составляет 30 000 грн при отработке 30 рабочих дней.

Инструктор по лыжам или сноуборду, Сколе, 15 000 — 40 000 грн

Лыжная школа «Плай» приглашает инструкторов по лыжам или сноуборду на зимний сезон на горнолыжный курорт в селе Плавье, Львовская область.

Обязанности включают обучение гостей курорта базовым и продвинутым навыкам катания, проведение индивидуальных и групповых занятий, обеспечение безопасности во время занятий и соблюдение стандартов и инструкций курорта.

🔹 Работодатель предлагает гибкий график работы, обучение методикам катания, бесплатное проживание и питание, возможность свободного катания во внерабочее время.

Сборщик-упаковщик подарков, Киев, 19 000 — 25 000 грн

Интернет-магазин подарочных наборов приглашает на сезонную работу сборщика-упаковщика новогодних подарков. Кандидат должен быть внимательным, аккуратным, усердным, иметь хорошую моторику рук. Опыт работы упаковщиком будет преимуществом.

Обязанности включают сборку подарочных наборов по описанию и фотографии, печать на чашках (обучают), упаковку подарков в бумагу с лентой, фасовку мелких деталей, декорирование и поддержание порядка на складе.

🔹 График работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00; выходные по желанию. Офис находится в Святошинском районе.

Оператор пункта проката лыж, Татаров, 20 000 — 30 000 грн

Сеть проката горнолыжного снаряжения Sport-Centr ищет энергичного и ответственного человека, который будет заниматься обслуживанием клиентов, предоставлять консультации по выбору снаряжения, контролировать выдачу и прием оборудования, а также обеспечивать порядок в пункте проката.

🔹 Опыт работы не обязателен, поскольку компания предоставляет необходимую подготовку, а также проживание и питание.

Поставщик игрушек Kidisvit ищет энергичных, активных, внимательных, коммуникабельных сотрудников на праздничный период в магазин детских игрушек Myplay в ТРЦ Gulliver. Опыт работы в торговле является преимуществом, но не обязателен.

Обязанности: помощь покупателям в выборе подарков, выкладка товара, создание уютной атмосферы в зале, размещение рекламных материалов, контроль наличия и правильности ценников, сбор и комплектация интернет-заказов.

🔹 Предлагается гибкий график работы (удобный для студентов) и скидки на продукцию компании.

Горнолыжный курорт Freerider Dragobrat в Закарпатской области ищет горничную на зимний сезон для уборки помещений и помощи на кухне. Кандидат должен быть ответственным, аккуратным, способным работать в команде и готовым к работе в гостиничном бизнесе.

🔹 Работодатель предлагает гибкий график работы, обеспечивает проживание и питание, оплачивает дорогу.

Апарт-отель Rest&Ski приглашает на работу кандидатов с опытом работы в должности повара не менее 3 лет, включая заведения премиумсегмента. Кандидат должен уметь готовить разнообразные блюда национальной и европейской кухни; знать технологии приготовления блюд; соблюдать стандарты качества и гигиены; быть коммуникабельным, организованным, ответственным, пунктуальным и аккуратным.

Обязанности включают приготовление блюд по меню ресторана, соблюдение рецептур и технологий приготовления, контроль качества и порционности блюд, обеспечение чистоты и порядка на кухне.

🔹 Компания предлагает официальное трудоустройство согласно КЗоТ, посменный график работы (смена 12 часов), питание и проживание за счет заведения.

Сеть магазинов Gorgany приглашает на зимний сезон продавца-администратора в магазин туристического снаряжения. Кандидат должен иметь сильные коммуникативные навыки и активную жизненную позицию. Опыт работы в продажах и увлечение путешествиями или активным отдыхом будут преимуществом.

Обязанности: понимать потребности клиентов и предлагать соответствующие товары, быстро обслуживать кассу, создавать вдохновляющую атмосферу в магазине, участвовать во внутренних процессах (прием, подготовка, выкладка товара), проводить инвентаризации и т. д.

🔹 График работы посменный с плавающими рабочими днями с понедельника по воскресенье с 9:00 до 19:00 (ориентировочно 20 смен в месяц). Работодатель также предоставляет медицинское страхование и скидку на снаряжение в магазинах компании.

Инструктор лыжной школы, Буковель

Гостиница «Красна Поляна Family Club Resorts» в Полянице, Ивано-Франковская область, приглашает на работу инструктора лыжной школы для детей и взрослых.

От кандидата ожидается опыт катания на лыжах, работы с детьми. Обязанности включают обучение детей от 3 лет и взрослых, наблюдение за спуском и снаряжением, помощь в подготовке спуска к работе.

🔹 Отель предлагает бесплатное проживание на территории комплекса и трехразовое питание. График работы 6/1.

Комплекс отдыха премиум-сегмента Emily Resort приглашает на работу инструктора по катанию на лыжах или сноуборде. Кандидат должен иметь опыт в аналогичной должности, знать инструкции по правильной технике выполнения упражнений, быть коммуникабельным, уметь работать со взрослыми и детьми, применять индивидуальный подход к каждому занятию.

Работник будет давать консультации по катанию на лыжах или сноуборде для гостей, сопровождать гостей во время спуска.

🔹 График работы посменный (5/2, 4/2) с учетом пожеланий работника, бесплатное питание и проживание при необходимости.

Оператор пункта проката лыж, Буковель

Горнолыжный курорт Bukovel приглашает коммуникабельных и вежливых кандидатов на должность оператора пункта проката лыжного оборудования. Опыт работы не обязателен — компания готова обучать.

Оператор пункта продаж будет обслуживать гостей и выдавать снаряжение. Работа предлагается до конца сезона, 24−28 рабочих смен в месяц.

🔹 Работодатель обеспечивает бесплатное проживание, питание по себестоимости, возможность продолжить работу после сезона, скидки на скипасы и прокат снаряжения.

Апарт-отель MarMaros ищет администратора рецепции. Кандидат должен иметь опыт работы в отеле от 1 года, знать гостиничную программу SERVIO, быть коммуникабельным, стрессоустойчивым и ориентированным на сервис.

Обязанности включают в себя прием и обработку бронирований, регистрацию гостей, решение их запросов, контроль за свободными номерами и ведение учета платежей.

🔹 Компания предлагает гибкий график, официальное трудоустройство, бесплатное проживание и трехразовое питание.

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