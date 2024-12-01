Все зарплаты сократятся: нардеп рассказала, что будет с доходами украинцев после 1 декабря — Finance.ua
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Все зарплаты сократятся: нардеп рассказала, что будет с доходами украинцев после 1 декабря

Личные финансы
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Все зарплаты сократятся: нардеп рассказала, что будет с доходами украинцев после 1 декабря
Все зарплаты сократятся: нардеп рассказала, что будет с доходами украинцев после 1 декабря
С 1 декабря, после вступления в силу закона о повышении налогов, все легальные доходы украинцев снизятся из-за роста военного сбора до 5%.
Об этом рассказала народный депутат, член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире «Киев24».
«Совершенно точно, все доходы, которые вы легально получаете в любом месте — это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках — все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%», — сказала Южанина.
Она объяснила, что чистый доход «на руки» станет меньше.
«Надо всем понимать, что когда вы с 1 декабря идете получать тысячу гривен („зимней поддержки“. — Ред.), то вам одновременно поднимают вычеты с ваших доходов и раздают эту тысячу. Но раздадут один раз, а удерживать будут ежемесячно», — заметила нардеп.
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По словам Южаниной, следует быть внимательными, и при получении меньшей заработной платы с 1 декабря понимать, что это не вина работодателя, а увеличение ставки военного сбора.
Напомним, 28 ноября президент Владимир Зеленский подписал законопроект о повышении налогов, принятый во втором чтении Верховной Радой еще 10 октября.
Закон был опубликован и должен вступить в силу с 29 ноября, что создало бы неудобства при исчислении заработной платы и налогов работников, однако он вступает в силу уже с 1 декабря.
По материалам:
УНІАН
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