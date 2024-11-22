ТОП-5 специальностей с наименьшим количеством откликов на вакансию — Finance.ua

ТОП-5 специальностей с наименьшим количеством откликов на вакансию Сегодня 13:00 — Личные финансы

ТОП-5 специальностей с наименьшим количеством откликов на вакансию

В Украине уменьшилось количество специалистов, желающих получить работу, за которую работодатели предлагают в 1,5 раза выше средней зарплаты по стране.

Читайте также Топ-10 высокооплачиваемых профессий в Киеве

Эксперты проанализировали рынок труда в Украине и подготовили информацию о 5 специальностях с наименьшим количеством откликов соискателей на вакансию по состоянию на октябрь 2024 года.

В октябре 2024 года труднее всего было закрыть вакансию конструктора на производстве.

На 39 вакансий на платформе было всего 60 откликов. При этом медианная зарплата специалиста в этой сфере составляет 28 750 грн.

В прошлом году позиция конструктора также была в топе вакансий с наименьшим количеством откликов. Медианная зарплата в 2023 году составляла 23 750 грн.

На втором месте позиция стоматолога с медианной зарплатой 30 000 грн. На 110 вакансий всего 197 откликов.

Читайте также Работа в столице: какие вакансии с жильем в Киеве

Второй год подряд трудно найти автоэлектрика — 296 откликов на 149 вакансий. При этом автоэлектрик, по данным OLX, претендует на зарплату, существенно выше средней по Украине — 35 000 грн, по состоянию на октябрь 2024 года. В прошлом году автоэлектрик мог заработать 27 500 грн.

Существенная нехватка кадров также в области красоты и здоровья. На 107 вакансий тренера всего 290 откликов. Медианная зарплата составляет 17 500 грн.

Еще одна вакансия в сфере производства, где трудно найти нужных специалистов — технолог. На 67 открытых вакансий в октябре — 204 отклика соискателей. Медианная зарплата составляет 22 500 грн.

Не хватает на покупку? С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.