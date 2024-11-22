ТОП-5 специальностей с наименьшим количеством откликов на вакансию — Finance.ua

ТОП-5 специальностей с наименьшим количеством откликов на вакансию
В Украине уменьшилось количество специалистов, желающих получить работу, за которую работодатели предлагают в 1,5 раза выше средней зарплаты по стране.
Таковы результаты анализа OLX Работа.
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Эксперты проанализировали рынок труда в Украине и подготовили информацию о 5 специальностях с наименьшим количеством откликов соискателей на вакансию по состоянию на октябрь 2024 года.
В октябре 2024 года труднее всего было закрыть вакансию конструктора на производстве.
На 39 вакансий на платформе было всего 60 откликов. При этом медианная зарплата специалиста в этой сфере составляет 28 750 грн.
В прошлом году позиция конструктора также была в топе вакансий с наименьшим количеством откликов. Медианная зарплата в 2023 году составляла 23 750 грн.
На втором месте позиция стоматолога с медианной зарплатой 30 000 грн. На 110 вакансий всего 197 откликов.
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Второй год подряд трудно найти автоэлектрика — 296 откликов на 149 вакансий. При этом автоэлектрик, по данным OLX, претендует на зарплату, существенно выше средней по Украине — 35 000 грн, по состоянию на октябрь 2024 года. В прошлом году автоэлектрик мог заработать 27 500 грн.
Существенная нехватка кадров также в области красоты и здоровья. На 107 вакансий тренера всего 290 откликов. Медианная зарплата составляет 17 500 грн.
Еще одна вакансия в сфере производства, где трудно найти нужных специалистов — технолог. На 67 открытых вакансий в октябре — 204 отклика соискателей. Медианная зарплата составляет 22 500 грн.
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