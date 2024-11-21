Топ-10 высокооплачиваемых профессий в Киеве — Finance.ua

Топ-10 высокооплачиваемых профессий в Киеве
В столице зарплатная динамика демонстрирует стабильный рост, особенно в сегментах, где востребованы высококвалифицированные специалисты. Киевский городской центр занятости опубликовал свежие данные о топ-10 профессиях, гарантирующих самые высокие доходы, пишет life.kyiv.ua.
Топ-10 самых высокооплачиваемых профессий в Киеве:
1. Полицейские полиции особого назначения.
Зарплата: 124 800 грн.
Эта профессия возглавляет рейтинг благодаря высокой ответственности и рискам.
2. Сапер.
Зарплата: 74 535 грн.
Рискованная, но незаменимая профессия со стабильно высоким доходом.
3. Водитель автотранспортных средств.
Зарплата: 70 000 грн.
Спрос на опытных водителей стабильно высокий.
4. Менеджер (управляющий).
Зарплата: 60 000 грн.
Специалисты по управлению персоналом или бизнес-процессами всегда востребованы.
5. Аналитик консолидированной информации.
Зарплата: 50 861 грн.
Работа с данными становится все более востребованной.
6. Оператор станков с программным управлением.
Зарплата: 50 000 грн.
Эта профессия актуальна на современных производствах.
7. Инженер-программист.
Зарплата: 47 400 грн.
Спрос на IT-специалистов остается высоким.
8. Токарь.
Зарплата: 45 000 грн.
Квалифицированные токари пользуются стабильным спросом в промышленной сфере.
9. Специалист-аналитик по исследованию товарного рынка.
Зарплата: 45 000 грн. Маркетинг и анализ рынка обеспечивают хорошие перспективы.
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10. Печатник флексографской печати.
Зарплата: 45 000 грн
Полиграфическая отрасль также предлагает конкурентоспособную оплату.
Справка Finance.ua:
- В настоящее время в Киеве 39 ведущих предприятий города предлагают 175 вакансий с решением жилищного вопроса для своих будущих работников.
- По данным Work.ua Finance.ua подготовил актуальную подборку вакансий для соискателей в финансовом секторе (МФО) в ноябре 2024 года. Напомним, что средняя зарплата по категории «Финансы, банк» в Украине составляет 19 000 грн.
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