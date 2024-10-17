Работа без границ: подборка вакансий для удаленной работы — Finance.ua

Работа без границ: подборка вакансий для удаленной работы Сегодня 13:05 — Личные финансы

Работа без границ: подборка вакансий для удаленной работы

Благодаря современным технологиям и многочисленным преимуществам, удаленный формат работы остается актуальным. Автономия, гибкость, лучший баланс между работой и личной жизнью, более высокая производительность, уменьшение потребности в офисных помещениях, повышенная мотивация… И это еще не весь список преимуществ удаленной работы.

Чтобы вы насладились этими и другими преимуществами сполна, специалисты robota.ua подготовили подборку удаленных вакансий октября, отзываться на которые можно из любого уголка мира.

Education Product Manager для robot_dreams в Laba Group

📍 Удаленно или из любого офиса в Европе (Киев, Бухарест, Прага, Варшава, Будапешт, Стамбул)

IT-школа robot_dreams ищет продюсера образовательных проектов. Будущие таски: искать темы, которые нужны рынку, и лекторов-экспертов в своих сферах; улучшать существующие курсы и разрабатывать новые; проводить переговоры с потенциальными лекторами; управлять продвижением продукта на всех этапах разработки и запуска рекламной кампании; анализировать результаты маркетинга и продаж; отвечать за финансовые показатели продукта и напрямую влиять на бизнес.

Контент-менеджер по работе с товарами (автотовары) в Rozetka

📍 Удаленно

Интернет-магазин ищет работника, который будет: заводить/модерировать товары в базу данных; изменять и редактировать товары; проверять и исправлять ошибки. Среди пожеланий к кандидатам: опыт работы на аналогичной должности (будет преимуществом); знание основ поиска информации в сети; опыт работы с графическим редактором Adobe Photoshop; базовый уровень знания Microsoft Excel.

Специалист help desk (L1) в «Брокард-Украина»

📍 Удаленно

Оператор парфюмерно-косметического рынка Украины в сегменте luxury приглашает к сотрудничеству. Среди задач в должности: техническая поддержка сотрудников компании; мониторинг и поддержание трудоспособности ПО; обработка заявок от сотрудников компании; эскалация сложных инцидентов; подача обращений на подрядчиков и контроль их выполнения; дежурство согласно графику.

Руководитель проекта «Централизация пищевого производства» (food retail) в Varus

📍 Днепр или удаленно (с периодическими командировками)

Портрет идеального кандидата на должность: опыт работы в общепите/food-ритейле на руководящих должностях (преимущество — собственное производство)/на подобных производствах; опыт управления проектами и создания бизнес-моделей, бизнес-планов; ведение проектов по централизации производств; опыт работы в проектировании предприятий общественного питания (или предприятий по производству пищевых продуктов); опыт запуска производства с нуля.

HR-интерн (обучение и развитие персонала & wellness) в EY

📍 Киев или удаленно

Обязанности будущего работника: обучение и развитие; выполнение административных задач по локальному обучению; подготовка и мониторинг тренинговой статистики; ведение внутренних файлов по международным сертификациям сотрудников; коммуникация с сотрудниками по обучению; программы wellness и другие бенефиты; организация различных мероприятий программы wellness; коммуникация с внешними поставщиками и спикерами; коммуникация с сотрудниками, ведение wellness-дайджеста.

Программист ВАS, 1: С в Giulia

📍 Удаленно

Fashion brand по продаже колготок, белья и домашнего текстиля приглашает на работу специалиста, который имеет опыт разработки на управляемых формах; знает типовые конфигурации (BAS УТ, BAS КУП); умеет разбираться в чужом коде; владеет навыками создания отчетов на СКД; занимался разработкой новых и поддержкой существующих модулей в рамках поставленных задач.

Специалист по контенту товарного ассортимента в «Фокстрот»

📍 Удаленно

Чем будет заниматься будущий сотрудник: оформлением новых товаров на сайт (внесение характеристик товаров, изображений, видео и описаний к ним), поиском и определением необходимых характеристик; поддержанием качества, актуальности, дополнения информацией имеющихся товарных позиций; редактированием изображений для размещения на сайте (Adobe Photoshop); написанием текстов к товарным позициям (рерайтинг, копирайтинг); HTML-версткой описаний товаров по заданному шаблону; внесением предложений по улучшению навигационной структуры сайта.

Senior email-маркетолог в Promodo

📍 Удаленно или в одном из офисов компании (Киев, Львов)

Агентство диджитал-маркетинга в Украине ищет специалиста, который: имеет 2+ года опыта в email-маркетинге, с акцентом на разработку глобальных email-стратегий; является экспертом в настройке персонализированных коммуникаций во всех каналах удержания и возврата клиентов (Email, Viber/SMS, ChatBot, Remarketing, MobPush, InApp; понимает язык цифр и превращает аналитику (Google Analytics, PowerBI) в рабочие стратегии; имеет опыт с популярными ESP и CDP (eSputnik, ActiveCampaign, Bloomreach, HubSpot, или аналогичными) и готов разбираться с новыми.

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PPC-специалист в «Алсер»

📍 Удаленно

Группа компаний, производящая и продающая шторы, ролеты и жалюзи, ищет сотрудника. Среди обязанностей: ведение рекламных кампаний Google в Интернете; создание рекламных объявлений и расширений, поиск ключевых слов, кросс-минусирование и минусирование ключевых слов; создание А/В-тестов; анализ эффективности ключевых слов, объявлений, групп и рекламных кампаний; работа по улучшению результатов CPC, CPL, CPA, CTR и LTV.

Финансовый аналитик в «Монделис Украина»

📍 г. Тростянец (возможен гибридный/удаленный формат работы)

Ведущий мировой и национальный производитель снеков приглашает на работу. В должности будущий сотрудник будет: планировать и контролировать расходы на предприятии; готовить ежегодные финансовые прогнозы и финансовую отчетность; участвовать в региональных функциональных проектах.

Анонсируется в частности: официальное трудоустройство, стабильная зарплата (с регулярным пересмотром), бонусы и премии; оплачиваемые больничные и отпуск, медицинское страхование, компенсация расходов на питание; бесплатный развоз в г. Тростянец; глобальные возможности обучения, профессионального и карьерного роста.

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