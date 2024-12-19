Подконтрольный путину центробанк разозлил российскую элиту, — Bloomberg Сегодня 16:15

Подконтрольный путину центробанк разозлил российскую элиту, — Bloomberg

Глава Центробанка рф Эльвира Набиуллина, которую долгое время считали спасительницей российской экономики перед лицом санкций из-за войны против Украины, все чаще испытывает нападки со стороны чиновников и бизнесменов.

Об этом сообщает Bloomberg

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Как отмечает агентство, Набиуллина сталкивается с растущей критикой в ​​российской политической и деловой элите перед последним заседанием банка по установлению ставок 21 декабря. Аналитики прогнозируют, что политики могут повысить ключевую процентную ставку до 23% с нынешних 21%, а возможно и до 24%, чтобы сдержать устойчиво высокую инфляцию.

Банкиры, руководители предприятий и чиновники, имеющие возможность пожаловаться владимиру путину на Набиуллину, пользуются этой возможностью, сообщили три анонимных источника, близких к кремлю. Даже премьер-министр Михаил Мишустин сказал путину, что действия Центробанка мешают усилиям правительства по поддержке экономики, находящейся под санкциями, сказали два источника.

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Пока нет никаких признаков того, что путин рассматривает возможность замены Набиуллиной, и он по-прежнему уверен, что она принимает необходимые решения для поддержки экономики, сообщили три источника, близкие к кремлю.

Набиуллина находится в противостоянии с влиятельными критиками ее денежно-кредитной политики после того, как центральный банк заявил, что повысит стоимость заимствований до любого уровня, необходимого для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю в 4% в следующем году. Поскольку правительство тратит огромные деньги на армию и защищает бизнес от санкций, банк резко поднял ставку до 21%.

По данным Федеральной службы государственной статистики, годовая инфляция в ноябре выросла до 8,88% с 8,54% месяцем ранее.

Многолетняя глава Банка россии пережила множество экономических штормов с момента ее назначения президентом в июне 2013 года, включая обвал рубля после оккупации Крыма путиным в 2014 году. Набиуллина сыграла важную роль в оказании помощи экономикерРоссии, бросив вызов прогнозам о крахе и приспособившись к масштабным санкциям, введенным США и их союзниками после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Через несколько дней после вторжения Центральный банк поднял ключевую ставку более чем вдвое, до 20%, чтобы защитить валюту, которая упала примерно до 120 за доллар, а затем начал быстро снижать ставку.

Критика Набиуллиной

Члены российского союза промышленников и предпринимателей, главной лоббистской группы крупного бизнеса, говорят, что текущие рекордные ставки заставляют их откладывать инвестиционные проекты. Алексей Мордашов, миллиардер, владелец сталелитейной компании «Северсталь», предложил инициировать обсуждение «природы инфляции» и влияние процентной политики Центробанка на бизнес-форуме в Санкт-Петербурге в прошлом месяце.

Герман Греф, глава государственного Сбербанка, крупнейшего кредитора россии, высказался, призвав центральный банк «не переусердствовать» с ситуацией на фоне рисков стагфляции. путин заменил Грефа на Набиуллину на должности министра экономики в 2007 году.

Аналитический центр, возглавляемый братом министра обороны Андреем Белоусовым, в своем докладе в этом месяце утверждает, что рост процентных ставок представляет большую угрозу банкротства для компаний, чем резкий рост заработной платы на фоне дефицита рабочей силы, который все больше усиливается.

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