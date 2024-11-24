россия потеряла сотни миллиардов из-за санкций, но продолжает зарабатывать на нефти — Finance.ua

россия потеряла сотни миллиардов из-за санкций, но продолжает зарабатывать на нефти Сегодня 20:18 — Казна и Политика

россия потеряла сотни миллиардов из-за санкций, но продолжает зарабатывать на нефти

Потери россии от международных санкций уже составляют сотни миллиардов долларов, однако страна продолжает получать значительные доходы, позволяющие финансировать военные действия против Украины.

Об этом сказал уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк в интервью «РБК-Украина».

Сумма активов, которую потеряла рф

По словам Власюка, фактически россия попрощалась с 300 млрд долларами суверенных активов. Плюс 200 млрд долларов, которые россия не заработала на экспорте энергоносителей.

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«Газпром» стал убыточным. Неплохие цифры, но россияне и сейчас зарабатывают до 20 млрд долларов в месяц только на экспорте сырой нефти. Это много", — отметил он.

Говоря о потерях россии, Власюк также отметил, что уменьшились доходы рф от продажи газа, в результате чего капитализация «Газпрома» упала. Фонд национального благосостояния практически израсходован. Также ухудшились некоторые макропоказатели.

«Ставка Центробанка 21%. Почему? Потому что они спасают экономику от перегрева. Почему она перегревается? Потому что они заливают деньгами ВПК и недоливают во все другие сферы. Есть макроэкономические показатели, которые больше радуют нас, есть которые меньше», — отметил Власюк.

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При этом он подчеркнул, что военный бюджет россии все равно остается значительным.

«На следующий год у них заложено на военные нужды в бюджете 140−160 млрд долларов, плюс еще столько же скрыто по другим статьям на эти же цели», — сказал уполномоченный по вопросам санкционной политики.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российского Газпромбанка. Газпромбанк, третий по величине активов в россии, служит основным финансовым хабом для получения из Европы экспортной выручки за газ.

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