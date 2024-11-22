Глава НБУ рассказал о новом пакете санкций США против рф: по ком ударят — Finance.ua

Глава НБУ рассказал о новом пакете санкций США против рф: по ком ударят Сегодня 11:01

Глава НБУ рассказал о новом пакете санкций США против рф: по ком ударят

Министерство финансов США (OFAC) применило санкции к более чем 100 субъектов финансового сектора рф. Среди них около 50 российских банков, участники финансовой инфраструктуры рф, а также чиновники центрального банка россии.

Об этом написал Глава НБУ Андрей Пышный.

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Это один из самых масштабных санкционных пакетов, введенных США к финансовой сфере рф, а каждый его пункт — это результат постоянных переговоров украинской команды с санкционной командой США.

«Я назову самые важные. И обратите внимание, какой банк возглавляет этот список! Газпромбанк и его дочерние банки в иностранных юрисдикциях (Швейцария, ЮАР, Гонконг, Кипр, Люксембург). Именно этот банк является для россии одним из основных каналов для расчетов», — написал он.

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В санкционном списке — десятки финансовых учреждений. По результатам анализа сегодняшнего пакета можно сказать, что почти все банки из сотни крупнейших по размеру активов финансовых учреждений россии уже таргетированы и не имеют доступа к мировой финансовой системе. Уже можем наблюдать релизы отдельных банков из списка об остановке валютных расчетов.

Отдельно OFAC отмечает риски вторичных санкций для иностранных финансовых учреждений, которые будут поддерживать корреспондентские отношения с подсанкционными банками. Дополнительно источником риска является участие в системе передачи финансовых сообщений (СПФС — российская альтернатива SWIFT).

Что касается персональных санкций: они применены более чем к десятку должностных лиц центрального банка рф, в частности, в списке:

Ольга Полякова, заместитель главы цб рф, которая, среди прочего, отвечает за сотрудничество с FATF;

Владимир Чистюхин, первый заместитель главы цб рф, ответственный за международные расчеты;

Дмитрий Тулин, заместитель главы цб рф, ответственный за банковский надзор и регулирование;

также в списке должностные лица иностранных дочерних банков/филиалов Сбербанка (Нью-Дели) и ВТБ (Шанхай).

Среди участников финансовой инфраструктуры можно выделить регистраторов, которые содействуют в обходе санкций, применяемых к Национальному расчетному депозитарию.

«Мы ценим усилия наших партнеров в усилении и обновлении подходов к давлению на финансовый сектор рф и видим действенность уже наложенных ограничений. Благодарю наших партнеров за то, что прислушались к нашим предложениям и аргументам. Спасибо санкционной команде НБУ, правительства и Офиса Президента, которая не перестает искать новые возможности для того, чтобы перекрыть воздух финансовой гидре россии и усложнить кремлю финансировать и оснащать свою армию», — резюмировал Андрей Пышный.

Справка Finance.ua:

В сентябре поставки алмазов россии в Индию, крупнейший центр обработки в мире, упали на 96% или почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Великобритания ввела санкции против десяти российских чиновников и связанных с государством молодежных организаций. Они виновны в насильственной депортации и попытках идеологической обработки украинских детей. Об этом сообщает МИД Великобритании.

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