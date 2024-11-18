Введенные санкции касаются только 45−47% российского нефтяного экспорта — эксперт — Finance.ua
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Введенные санкции касаются только 45−47% российского нефтяного экспорта — эксперт

Энергетика
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Введенные санкции касаются только 45−47% российского нефтяного экспорта — эксперт
Введенные санкции касаются только 45−47% российского нефтяного экспорта — эксперт
Евросоюз до сих пор не принял ни одного действенного решения в отношении российского теневого флота, а введенные санкции действуют очень ограниченно и в целом касаются всего 45−47% российского нефтяного экспорта.
Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире Украинского радио.
«Санкции хоть и были введены, но они касались только 45−47% российского нефтяного экспорта. При этом около ¾ от этого россии удалось переориентировать на другие рынки. То есть, если говорить в абсолютных показателях, то сокращение добычи произошло примерно 12−13%», — отметил эксперт.
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В то же время, по его словам, недополученная прибыль в рф достаточно существенная из-за того, что нужно платить больше за транспортировку, фрахт, страхование и т. д. Но при этом нужно снижать цену на собственное сырье для того, чтобы как-то стимулировать спрос, добавил Рябцев. «Если говорить о непосредственных убытках, то есть о недополученных деньгах, то можем сказать, что они примерно такие же, как и сокращение добычи. То есть, это около 11−12 млрд долларов в год. Но учитывая, что нефтегазовые доходы в прошлом году в россии исчислялись на уровне 110 млрд долл., то это и есть те же 11−13%», — добавил эксперт.
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Комментируя недавно принятую Европарламентом резолюцию относительно более «целенаправленных» мер против теневого флота россии из более 600 танкеров, транспортирующих подсанкционное сырье нефти по всему миру, Рябцев уточнил, что резолюции ЕП не имеют обязательной силы.
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«Поэтому, скорее всего, это будет очередное выражение „большой обеспокоенности“ наличием в россии целого теневого флота этих танкеров. К сожалению, Евросоюз до сих пор не принял ни одного решения в отношении российского теневого флота, и санкции, которые были введены против нефтяной промышленности рф и экспорта нефти и нефтепродуктов из рф, действуют очень ограниченно. Здесь и Соединенные Штаты, и Великобритания уже давно опередили ЕС в части введения санкций против таких „интересных посудин“», — отметил эксперт.
По материалам:
Укрінформ
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