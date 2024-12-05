россиянам выставили рекордную за 10 лет сумму за налоговые нарушения — Finance.ua

россиянам выставили рекордную за 10 лет сумму за налоговые нарушения Сегодня 09:14

Федеральная налоговая служба (ФНС) рф за 10 месяцев 2024 года насчитала гражданам и бизнесу 783 млрд руб. (7.47 млрд долл.) в виде пени и штрафов.

Об этом пишет The Moscow Times.

Это рекордная за последние 10 лет сумма, которая в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период 2023 года (297 млрд руб. (2,8 млрд долл.)).

Согласно данным ФНС, основная часть этой суммы — 735 млрд — сформировалась за счет пени, которую насчитывают за каждый день просрочки, а остальное пришлось на штрафы.

Также усилились задержки по уплате налогов экспортерами, которым становится все труднее возвращать валютную выручку.

Еще одна причина роста общей суммы пени и штрафов — введение единого налогового счета. Ранее в ФНС сообщали, что в этом году почти 60% начисленной пени было связано с несвоевременной неподачей плательщиками деклараций.

Увеличение объема налоговых штрафов и пени — результат кампании государства по повышению сбора налогов в бюджет, добавляют в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

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