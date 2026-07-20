Подготовка к зиме, Drone Deal и реформы: Урсула фон дер Ляен провела разговор с новым премьер-министром Сегодня 16:22

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провела телефонный разговор с премьер-министром Украины Сергеем Корецким. Стороны обсудили евроинтеграционные реформы, реализацию соглашения Drone Deal и поддержку украинской энергетики в преддверии отопительного сезона.

Об этом Урсула фон дер Ляен сообщила в соцсети X.

Very good phone call with @KoretskyiUA.



We will continue cooperating closely on reforms that move Ukraine’s EU accession process forward.



Our Drone Deal will harness the EU’s industrial strength to produce Ukraine’s most innovative defence equipment at speed and scale.



We also… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 20, 2026

Евроинтеграционные реформы

Президент Еврокомиссии назвала разговор с украинским премьером «очень хорошим» и подчеркнула, что Европейский Союз и далее будет тесно сотрудничать с Украиной во внедрении реформ, необходимых для продвижения переговоров о вступлении в ЕС.

Drone Deal

Отдельное внимание собеседники уделили реализации подписанного соглашения Drone Deal.

По словам фон дер Ляен, она позволит использовать промышленный потенциал Европейского Союза для быстрого и масштабного производства инновационного оборонного оборудования, разработанного в Украине.

Подготовка к зиме

В ходе разговора стороны также обсудили подготовку Украины к зимнему периоду и защиту критической энергетической инфраструктуры.

Фон дер Ляен заверила, что Украина может рассчитывать на полную поддержку Европейского Союза, в частности, в вопросах усовершенствования управления энергетическим сектором.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов. Выступая в Верховной Раде, Сергей Корецкий заявил, что устойчивость Украины держится на двух основах — Силах обороны и людях, которые, несмотря на войну, остаются в стране, работают, восстанавливают общины и поддерживают экономику.

В тот же день Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства. Часть министров сохранила свои должности, в то же время в большинстве ведомств произошли кадровые перестановки и реорганизация.

17 июля Сергей Корецкий провел первый в должности международный телефонный разговор с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэном Кацем. Они обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ, на котором будет рассмотрен пересмотр программы расширенного финансирования Украины (EFF).

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