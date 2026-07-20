Подготовка к зиме, Drone Deal и реформы: Урсула фон дер Ляен провела разговор с новым премьер-министром
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен провела телефонный разговор с премьер-министром Украины Сергеем Корецким. Стороны обсудили евроинтеграционные реформы, реализацию соглашения Drone Deal и поддержку украинской энергетики в преддверии отопительного сезона.
Президент Еврокомиссии назвала разговор с украинским премьером «очень хорошим» и подчеркнула, что Европейский Союз и далее будет тесно сотрудничать с Украиной во внедрении реформ, необходимых для продвижения переговоров о вступлении в ЕС.
Drone Deal
Отдельное внимание собеседники уделили реализации подписанного соглашения Drone Deal.
По словам фон дер Ляен, она позволит использовать промышленный потенциал Европейского Союза для быстрого и масштабного производства инновационного оборонного оборудования, разработанного в Украине.
Подготовка к зиме
В ходе разговора стороны также обсудили подготовку Украины к зимнему периоду и защиту критической энергетической инфраструктуры.
Фон дер Ляен заверила, что Украина может рассчитывать на полную поддержку Европейского Союза, в частности, в вопросах усовершенствования управления энергетическим сектором.
Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины. За его кандидатуру проголосовали 289 народных депутатов. Выступая в Верховной Раде, Сергей Корецкий заявил, что устойчивость Украины держится на двух основах — Силах обороны и людях, которые, несмотря на войну, остаются в стране, работают, восстанавливают общины и поддерживают экономику.
В тот же день Верховная Рада проголосовала за новый состав правительства. Часть министров сохранила свои должности, в то же время в большинстве ведомств произошли кадровые перестановки и реорганизация.
17 июля Сергей Корецкий провел первый в должности международный телефонный разговор с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэном Кацем. Они обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ, на котором будет рассмотрен пересмотр программы расширенного финансирования Украины (EFF).