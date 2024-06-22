Подержанное авто: когда лучше отказаться от покупки — Finance.ua

Подержанное авто: когда лучше отказаться от покупки Сегодня 02:21 — Технологии&Авто

Подержанное авто: когда лучше отказаться от покупки

Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск. Даже если кажется, что нашли идеальный вариант, существуют определенные красные флажки, которые должны насторожить.

Об основных признаках, указывающих на то, что от такой покупки лучше воздержаться, пишет «Телеграф».

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Если вы увидели хоть один из них, следует насторожиться и еще раз все проверить. По всей вероятности, такая покупка не будет выгодной.

Остерегайтесь перекупщиков. Эти люди профессионально занимаются перепродажей машин, поэтому их цель получить максимальную прибыль. Они могут скрывать истинное состояние транспортного средства, лишь бы совершить выгодную сделку.

А вот покупая у частного лица, у вас есть больше шансов узнать правдивую историю авто.

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Обращайте внимание на пробег авто. Конечно, все зависит от возраста машины и ее технического состояния. Однако чем больше цифра на счетчике, тем выше вероятность, что вскоре понадобится серьезный и дорогостоящий ремонт.

Избегайте автомобилей с пробегом более 200 тысяч километров, если не уверены в безупречном обслуживании и сверхнадежном двигателе.

Лишние функции. Казалось бы, отлично, ведь можно получить роскошную комплектацию по доступной цене. На самом же деле многочисленные гаджеты становятся дополнительной нагрузкой на бюджет в будущем.

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Рано или поздно они начнут выходить из строя, а ремонт обойдется недешево. Лучше сосредоточиться на базовой комплектации, которая удовлетворит основные потребности.

Прежде чем отдать деньги за подержанное авто, учтите все «за» и «против». Более скромный, но более аккуратный вариант окажется более мудрой инвестицией, чем премиальная машина с подводными камнями.

Напомним, в I квартале 2024 года в Украину завезли 63,1 тыс. подержанных легковых автомобилей — 73% от общего количества.

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Телеграф По материалам:

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