Подать заявление о поврежденном имуществе теперь можно на портале «Дія» — Finance.ua

Подать заявление о поврежденном имуществе теперь можно на портале «Дія»

Сегодня 15:07 — Личные финансы

С 19 апреля владельцы жилых домов, квартир и других жилых помещений могут подать заявление об уничтожении или повреждении своего жилья в результате военных действий на портале «Дія».

Об этом сообщили в Минцифры.

Также услугой могут воспользоваться работники Центров предоставления административных услуг и нотариусы — они помогут подать заявления украинцам, которые не могут сделать это самостоятельно.

Как подать заявление на портале «Дія»:

авторизуйтесь на портале по ссылке: https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno ;

заполните форму;

проверьте информацию и отправьте сообщение

ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством.

«Государство сделает все возможное, чтобы после победы отстроить дом каждого гражданина», — отметили в ведомстве.

Напомним, еще в конце марта Минцифры разрешило подавать аналогичные заявки в мобильном приложении «Дія».

Обратите внимание! Если вы уже подали заявление о поврежденном имуществе в приложении «Дія», на портале это делать уже не нужно.

Справка Finance.ua:

в Верховную Раду уже внесли законопроект, которым определяются основы предоставления компенсации за повреждение и уничтожение недвижимости в результате боевых действий, вызванных военной агрессией рф. О том, как будут возмещать убытки, согласно документу — мы сообщали здесь;

кстати, в Союзе украинских предпринимателей дали несколько полезных советов, как действовать, чтобы правильно зафиксировать убытки во время войны.

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