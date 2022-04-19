Подать заявление о поврежденном имуществе теперь можно на портале «Дія» — Finance.ua
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Подать заявление о поврежденном имуществе теперь можно на портале «Дія»

Сегодня 15:07Личные финансы
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С 19 апреля владельцы жилых домов, квартир и других жилых помещений могут подать заявление об уничтожении или повреждении своего жилья в результате военных действий на портале «Дія».
Об этом сообщили в Минцифры.
Также услугой могут воспользоваться работники Центров предоставления административных услуг и нотариусы — они помогут подать заявления украинцам, которые не могут сделать это самостоятельно.
Как подать заявление на портале «Дія»:
  • авторизуйтесь на портале по ссылке: https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno ;
  • заполните форму;
  • проверьте информацию и отправьте сообщение
  • ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством.
«Государство сделает все возможное, чтобы после победы отстроить дом каждого гражданина», — отметили в ведомстве.

Что делать, если ваш дом разбомбили

Напомним, еще в конце марта Минцифры разрешило подавать аналогичные заявки в мобильном приложении «Дія».
Обратите внимание! Если вы уже подали заявление о поврежденном имуществе в приложении «Дія», на портале это делать уже не нужно.

Справка Finance.ua:

  • в Верховную Раду уже внесли законопроект, которым определяются основы предоставления компенсации за повреждение и уничтожение недвижимости в результате боевых действий, вызванных военной агрессией рф. О том, как будут возмещать убытки, согласно документу — мы сообщали здесь;
  • кстати, в Союзе украинских предпринимателей дали несколько полезных советов, как действовать, чтобы правильно зафиксировать убытки во время войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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