Подать заявление о поврежденном имуществе теперь можно на портале «Дія» — Finance.ua

Напомним, еще в конце марта Минцифры разрешило подавать аналогичные заявки в мобильном приложении «Дія».
Обратите внимание! Если вы уже подали заявление о поврежденном имуществе в приложении «Дія», на портале это делать уже не нужно.
Справка Finance.ua:
в Верховную Раду уже внесли законопроект, которым определяются основы предоставления компенсации за повреждение и уничтожение недвижимости в результате боевых действий, вызванных военной агрессией рф. О том, как будут возмещать убытки, согласно документу — мы сообщали здесь;