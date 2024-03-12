Почти $2 миллиарда на противодействие рф и поддержку Украины — в США объявили бюджетный запрос на 2025 год Сегодня 10:15 — Мир

Почти $2 миллиарда на противодействие рф и поддержку Украины — в США объявили бюджетный запрос на 2025 год

Администрация США объявила бюджетный запрос на 2025 финансовый год, который предусматривает $1,5 млрд на противодействие агрессии рф, около полумиллиарда на поддержку Украины — кроме масштабного пакета, находящегося в Конгрессе США.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США.

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«В бюджетном запросе президента на 2025 финансовый год предусмотрено $1,5 миллиарда долларов на противодействие агрессии кремля. Предусмотренные для Украины $482 миллиона вместе с дополнительным запросом в сфере нацбезопасности помогут экономическому восстановлению Украины, усилят ее устойчивость и способность защищаться от полномасштабного вторжения россии и обеспечат прогресс реформ, необходимых для вступления в ЕС», — отметили в Госдепе.

При этом уточняется, что $482 млн включают помощь в сфере экономики, безопасности, здравоохранения и других направлениях.

В частности, $250 млн будет выделяться на поддержку экономики и развития реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и честности выборов. Это также включает в себя программы для стимулирования экономического роста, укрепления энергобезопасности, поддержки евроинтеграции Украины, восстановления критически важных услуг.

Около $95 млн предусмотрены на помощь в секторе безопасности. На программы здравоохранения выделяется 71 миллион долларов. Еще $66 млн зарезервированы на другие виды помощи в сфере безопасности, такие как поддержка гражданской безопасности, верховенства права, а также разминирование и нераспространение оружия массового уничтожения.

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Проект бюджета на 2025 финансовый год предусматривает выделение средств для Украины, не связанное с запросом на дополнительное финансирование потребностей национальной безопасности, который находится на рассмотрении Конгресса США.

В части проекта государственного бюджета — 2025 о противодействии агрессии рф предусмотрено выделение $999 млн для Европы, Евразии и Центральной Азии. Цель — усилить устойчивость союзников и партнеров, продвигать демократические реформы, противодействовать дезинформации россии, улучшить доступ граждан к беспристрастным СМИ. Кроме того, средства пойдут на укрепление энергетической и кибербезопасности, стабилизацию экономики пострадавших от конфликта регионов.

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Отдельно проект бюджета содержит более $204 млн для внешнего военного финансирования. Это включает в себя $150 млн для Европейского и Евразийского регионального операционного подразделения, $9,75 млн для каждой из стран Балтии (Эстония, Латвия и Литва) и $25,0 млн для Грузии. Эти программы будут наращивать способность членов Североатлантического союза и партнеров защищаться от захватнической войны путина в регионе и помогать членам Североатлантического союза заполнять материалы и средства, предоставленные Украине.

Другая часть пакета будет предназначена для поддержки Молдовы, Грузии, содействия демократическим усилиям народа беларуси, развитию демократической устойчивости Армении, поддержки стран Западных Балкан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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