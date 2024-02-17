Позитивное решение Конгресса США о помощи Украине жизненно важно — президент Владимир Зеленский Сегодня 20:10 — Мир

Позитивное решение Конгресса США о помощи Украине жизненно важно — президент Владимир Зеленский, Фото: 24tv.ua

Украина не рассматривает альтернативы и рассчитывает на положительное решение Конгресса США по финансированию, ведь этот законопроект крайне необходим.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис.

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«Мы очень рассчитываем на положительное решение Конгресса. Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем сегодня альтернативы, потому что рассчитываем, что США останутся нашим стратегическим партнером», — заявил президент.

«Этот пакет путь к победе? Нет. Этого не достаточно. Путь к победе это люди, моральный дух воинов, пакеты поддержки, санкции. Это большая союзническая работа. И не раз в квартал, а работа ежедневная. Но этот пакет — это точно путь вперед», — заметил президент.

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Камала Харрис добавила, что у США есть только один план — план А, который заключается в том, чтобы поддерживать Украину всем, что ей необходимо.

«Я уверена, что если Палата представителей поставит на голосование пакет помощи, за него проголосуют», — добавила вице-президент США.

Зеленский отметил, что сейчас Украина сосредоточится над работой с Конгрессом США, а после этого перейдут к гарантиям безопасности.

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