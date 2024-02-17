Позитивное решение Конгресса США о помощи Украине жизненно важно — президент Владимир Зеленский
Украина не рассматривает альтернативы и рассчитывает на положительное решение Конгресса США по финансированию, ведь этот законопроект крайне необходим.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис.
«Мы очень рассчитываем на положительное решение Конгресса. Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем сегодня альтернативы, потому что рассчитываем, что США останутся нашим стратегическим партнером», — заявил президент.
«Этот пакет путь к победе? Нет. Этого не достаточно. Путь к победе это люди, моральный дух воинов, пакеты поддержки, санкции. Это большая союзническая работа. И не раз в квартал, а работа ежедневная. Но этот пакет — это точно путь вперед», — заметил президент.
Камала Харрис добавила, что у США есть только один план — план А, который заключается в том, чтобы поддерживать Украину всем, что ей необходимо.
«Я уверена, что если Палата представителей поставит на голосование пакет помощи, за него проголосуют», — добавила вице-президент США.
Зеленский отметил, что сейчас Украина сосредоточится над работой с Конгрессом США, а после этого перейдут к гарантиям безопасности.
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