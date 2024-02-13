Сенат США поддержал законопроект с помощью Украине в $60 млрд — Finance.ua

Сенат США поддержал законопроект с помощью Украине в $60 млрд Сегодня 14:19 — Казна и Политика

Сенат США поддержал законопроект с помощью Украине в $60 млрд

Сенат США поддержал законопроект о международной помощи на сумму 95,3 млрд долларов, который предусматривает финансирование для Украины, Израиля и Тайваня. Теперь документ должна поддержать Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Законодатели преодолели порог в 60 голосов для направления закона в Палату представителей, передает The Guardian.

Законопроект предусматривает более 60 млрд долларов помощи Украине, 14 млрд — Израилю, 9,15 млрд — на гуманитарные нужды Газа, Западного берега реки Иордан и Украины, и 4,83 млрд долларов — поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

Он также предоставит 9,15 миллиарда долларов гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу, в Украине и других зонах конфликта по всему миру.

Обе палаты Конгресса США должны одобрить закон, прежде чем президент Джо Байден сможет подписать его.

Вопрос о продлении помощи Украине от Соединенных Штатов Америки продолжается еще с октября 2023 года. Тогда президент Джо Байден настаивал на принятии законопроекта о продлении помощи Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань, на 106 миллиардов долларов.

В ноябре спикер Палаты представителей Джонсон заявил, что США объединят помощь и защиту границы с Мексикой. Позже хотели принять законопроект о помощи Израилю без Украины, однако процесс затянулся до февраля 2024 года.

Сенат США 5 февраля обнародовал детали законопроекта, предусматривающего общую помощь стоимостью 118 миллиардов для Украины, Израиля и Тайваня. Также туда входит финансирование охраны южной границы. Для Украины предусмотрено более 60 миллиардов долларов.

Реакция Украины

«Благодарен Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, поддержавшим продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, которые имеют для нас всех огромное значение. Нам в Украине дальнейшая помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора. Это значит, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну», — написал президент Украины Владимир Зеленский в X.

Президент подчеркнул, что «американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира».

Премьер-министр Денис Шмигаль назвал одобрение пакета помощи Украине важным решением и рассчитывает на поддержку этой помощи в Палате представителей.

«Сенат США одобрил пакет помощи Украине на этот год в размере более 60 млрд долларов! (…) Благодарим Сенат за это важное решение и рассчитываем на поддержку этой помощи в Палате представителей», — написал Шмигаль в Telegram.

По его словам, основная часть суммы (50 млрд долларов) — это оборонная поддержка. «Будет еще больше оружия, техники и боеприпасов для наших защитников», — указал глава правительства.

«Другая часть помощи будет направлена на прямую бюджетную поддержку и другие программы, которые помогут Украине оставаться экономически устойчивой», — отметил Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.