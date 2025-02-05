Почта США приостановила прием посылок из китайских интернет-магазинов — Finance.ua

Почта США приостановила прием посылок из китайских интернет-магазинов Сегодня 17:17 — Мир

Почта США приостановила прием посылок из китайских интернет-магазинов

Почтовая служба США приостановила прием посылок из Китая и Гонконга. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп отменил торговое положение, используемое розничными торговцами, включая Temu и Shein, для беспошлинного отправления посылок с низкой стоимостью в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Администрация Трампа ввела дополнительный 10%-ный тариф на китайские товары, который вступил в силу 4 февраля, и приняла меры по отмене льготы de minimis, позволяющей американским покупателям не платить пошлины за поставки стоимостью ниже 800 долларов. В 2024 году было 4 млн посылок de minimis в день.

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Дополнительный тариф и отмена de minimis произошли после неоднократных предупреждений Трампа о том, что Пекин не принимает достаточных мер для прекращения поставок в США фентанила, опасного синтетического опиоида.

USPS заявила, что изменение не повлияет на поток писем и «плоских» отправлений — почты, что может быть длиной до 38 см или толщиной 1,9 см — из Китая и Гонконга. Она не сразу прокомментировала, связано ли это с распоряжением Трампа о прекращении поставок de minimis из Китая и других стран.

Логистический провайдер Easyship предупредил клиентов, регулярно отправляющих в США грузы стоимостью менее 800 долларов, что, скорее всего, они столкнутся с более жесткими проверками, и посоветовал им создать распределительные центры на территории США, сотрудничать с местным складом или центром обработки заказов в США.

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Некоторые другие международные курьерские службы, включая FedEx и SF Express, крупнейшую в Китае компанию экспресс-доставки, заявили, что продолжают отправлять посылки в США.

Ритейлер быстрой моды Shein и интернет-магазин Temu, которые продают товары по низкой цене от игрушек до смартфонов, быстро выросли в США отчасти благодаря исключению de minimis.

По данным отчета комитета Конгресса США по вопросам Китая за июнь 2023 года, на долю этих двух компаний в целом приходилось более 30% всех посылок, ежедневно отправляемых в США в соответствии с положением de minimis.

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По данным отчета, почти половина всех отправлений по программе de minimis приходит из Китая.

Amazon также имеет большую базу продавцов в Китае: по оценкам консалтинговой компании в сфере электронной коммерции Marketplace Pulse, сделанным в феврале, продавцы из Китая составляют почти половину из 10 000 крупнейших продавцов Amazon в США.

Эксперты считают, что усиление Трампом политики de minimis приведет к повышению стоимости продукции, продаваемой такими компаниями, как Shein и Temu, но вряд ли существенно повлияет на объемы поставок.

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