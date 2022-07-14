Почему украинцы выбирают IT: портрет будущего айтишника — Finance.ua

Почему украинцы выбирают IT: портрет будущего айтишника Сегодня 09:48 — Личные финансы

Почему украинцы выбирают IT: портрет будущего айтишника

Во время войны многие украинцы меняют профиль работы и осваивают новые специальности. ІТ-профессии были среди наиболее востребованных еще до 24 февраля, а после полномасштабного вторжения россии спрос на обучение возрос в разы.

Об этом свидетельствуют данные крупнейшей в Украине IT-компании EPAM , где составили портрет потенциального IT-специалиста после переквалификации.

Согласно данным, сейчас на курсе EPAM мужчин и женщин примерно поровну, 71% студентов в возрасте от 18 до 44 лет. Больше всего зарегистрированных из Киева — практически треть, а каждый восьмой из Харькова или Львова. При этом 92% опрошенных находятся на территории Украины.

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Своим профессиональным опытом потенциальные свитчеры чаще всего указывали на следующие направления: образование, ритейл, финансы и сферу обслуживания. Также среди них есть работники театра, реставратор антикварной литературы, комплектователь мебели и библиотекарь. Почти половина студентов курса работали в статусе специалиста, а каждый пятый — директором или был владельцем бизнеса.

Война — основная причина переквалификации 37% респондентов. Кроме того, четверть опрошенных хотели перемен в жизни, а еще 28% давно присматривались к отрасли. После трех месяцев участники программы определились со специализацией в IT: лидер по количеству регистраций — Frontend (38%), на втором месте Java этот язык программирования выбрал каждый пятый.

Справка Finance.ua:

несмотря на начало полномасштабной войны, зарплаты украинских разработчиков в первом полугодии 2022 года выросли: медиана в июне составила $3400 против $3300 в декабре 2021 года. Подробнее об исследованиях по зарплатам украинских разработчиков можно почитать здесь;

медианные зарплаты тестировщиков снизились на $100 — до $2000.



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