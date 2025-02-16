Почему средняя цена квартир в «царских» домах выше средней в новостройках — ЛУН Сегодня 12:08 — Недвижимость

Почему средняя цена квартир в «царских» домах выше средней в новостройках — ЛУН, Фото: Майя Двалішвілі

Средняя стоимость квартиры в домах, построенных более столетия назад, дороже средней стоимости квартиры в современных домах.

Среднюю стоимость квартир в домах по годам застройки выяснили аналитики ЛУН.

Сколько стоят квартиры в «царских» домах

На начало февраля 2025 года средняя стоимость просторной 3-комнатной квартиры в «царском» доме составляет $227 тыс.

Это на 8%, или на $17 тыс. выше средней стоимости 3-комнатной квартиры в более-менее свежей новостройке (от 2010 года).

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И почти на 300% или $157 тыс. дороже, чем 3-комнатная квартира в «хрущевке».

Двухкомнатные квартиры

Среди двухкомнатных квартир лидерство в стоимости тоже остается за дореволюционными квартирами, средняя цена которых составляет $150 тыс.

Это на 18%, или на $23 тыс. дороже средней стоимости 2-комнатной в новостройке от 2010 года. И на 283% или $97 тыс. дороже, чем средняя цена 2-комнатной «хрущевки».

Стоимость однокомнатных квартир

А вот среди 1-комнатных квартир лидерами по стоимости являются квартиры в новостройках — их средняя стоимость составляет $75 тыс., что почти на 90% или на $35 тыс. превышает среднюю стоимость 1-комнатной квартиры в «хрущевке».

Кстати, в этом секторе квартиры в царских домах практически не представлены, потому их среднюю стоимость аналитики ЛУН не рассчитывали.

Почему квартиры в царских домах дороже квартир в современных домах

Важно отметить, что речь идет именно о средней цене, без учета местонахождения, которое значительно влияет на формирование стоимости конкретной квартиры.

Царские дома расположены в центральной части города, а квартиры в них априори включаются в премиум-сегмент рынка.

Новостройки от 2010 года можно найти в любом районе столицы, поэтому квартиры в них представлены как в эконом, так и в премиум-сегментах, что в свою очередь влияет на формирование средней цены.

Если же сравнивать стоимость квартир в царских и свежих домах, расположенных в одних и тех же микрорайонах, то увидим, что квартиры в дореволюционных домах почти в 1,5 раза дешевле аналогичных квартир в новостройках.

То есть, если рассматривать стоимость квартир в разрезе классов эконом, бизнес и премиум, то самыми дорогими будут квартиры, расположенные именно в новостройках.

Напомним, если откладывать все заработки, то на квартиру в Киеве украинцу со стабильно средним доходом нужно работать около 8−10 лет.

У семейных пар (тоже со средними заработками) может получиться накопить быстрее, примерно через 5−7 лет.

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