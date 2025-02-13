Покупка квартиры: где выбрать (регионы и условия) — Finance.ua

Покупка квартиры: где выбрать (регионы и условия) Сегодня 20:00 — Недвижимость

Покупка квартиры: где выбрать (регионы и условия)

Эксперты советуют обращать внимание на регионы со стабильным спросом, то есть на западные и центральные области Украины. Благодаря росту экономической активности эта тенденция будет оставаться актуальной.

Об этом говорится в нашей статье:

Тенденции на покупку недвижимости заметно изменились. Если до войны была довольно актуальна покупка жилья на этапе строительства, было много посредников, которые стремились заработать на разнице стоимости квадратного метра во время перепродажи, то сейчас таких покупателей мало.

«Сегодня люди покупают для себя. И больше всего пользуются спросом небольшие площади до 65 м.кв. Во Львове, например, в таком диапазоне популярны ЖК „Riel City“ и „Шенген“, в Киеве — „Ok'Land“ и „Берег Днепра“», — отмечает Ростислав Мельник.

Настоящее жилье уже диктует новые требования. Учитывая перегруженность городской инфраструктуры, постоянные пробки и неэффективный общественный транспорт, следует обращать внимание на жилые комплексы, которые реализуют концепцию «города в городе».

«Это пространства со всем необходимым для жизни — от супермаркетов и спортзалов до детских садов, коворкингов и даже заведений для предоставления медицинских услуг. Такие объекты позволяют минимизировать потери времени на передвижение и обеспечивают максимальный комфорт. Идеально выбирать новостройки с продуманной составляющей в плане безопасности, то есть с наличием бомбоубежищ или подземных паркингов, мест для установки систем бесперебойного электроснабжения или генераторов, охраны территории и качественной внутренней инфраструктуры. Важным фактором становится также энергоэффективность домов, учтите это при выборе», — говорит Мельник.

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Ключевое значение имеет и темп строительства. Даже у проверенных застройщиков могут быть объекты, которые по разным причинам возводятся медленнее. Поэтому важно не только выбирать надежного девелопера, но и иметь гарантированную возможность следить за реальным ходом работ на конкретных объектах во избежание рисков.

Справка Finance.ua:

За 3 месяца процент покупателей, уверенных в росте цен на столичной вторичке, увеличился с 28% до 39%. Об этом свидетельствует опрос ЛУН. Интересно, что процент тех, кто убежден, что цены на квартиры пойдут вверх, увеличивается ежемесячно: в конце сентября 2024 года таких было всего 28%, в ноябре — уже 30%, в декабре — 35%, а в январе 2025 — 39%.

В Западных областях Украины наблюдается строительный бум, однако ситуация может измениться в другую сторону после завершения полномасштабного вторжения.

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