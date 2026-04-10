Почему квартиры в Украине не дешевеют, несмотря на слабый спрос — объяснение эксперта Сегодня 20:01 — Недвижимость

Существенное снижение цен возможно только при глубоком экономическом кризисе или резком обесценивании валюты

Стоимость жилья в Украине не демонстрирует признаков снижения, несмотря на ожидания потенциальных покупателей. На рынок одновременно оказывают давление военные риски, рост себестоимости строительства и общая экономическая нестабильность.

Об этом рассказала эксперт по недвижимости Елена Гайдамаха в комментарии изданию 24 Канал.

Возможно ли снижение цен в ближайшее время

По мнению эксперта, существенное снижение цен возможно только при глубоком экономическом кризисе или резком обесценении валюты. Однако локальные факторы не оказывают мгновенного влияния на рынок.

К примеру, стабилизация ситуации на рынке горючего не приведет к автоматическому снижению стоимости квадратного метра.

По ее словам, ценовая динамика также отличается в зависимости от сегмента. На вторичном рынке стоимость жилья растет постепенно. В новостройках цены продолжают повышаться даже при относительно слабом спросе, и такая тенденция сформировалась еще до подорожания топлива.

Где покупают жилье

Полномасштабная война переформатировала спрос на недвижимость по всей стране. После начала вторжения значительная часть населения сменила место жительства. Больше всего людей переехали в западные области, Киев и крупные областные центры. Именно эти города стали основными точками концентрации спроса, что автоматически повлияло на рынок жилья.

В прифронтовых регионах ситуация обратная. Из-за постоянных рисков количество сделок там сократилось, а спрос остается ограниченным. Это сдерживает рост цен, а в редких случаях приводит к их снижению.

Ремонт как главный финансовый барьер

Рост расходов на ремонт стал еще одним фактором, который меняет поведение покупателей, отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Из-за дефицита рабочей силы и проблем с энергоснабжением строительные работы и материалы существенно подорожали. Если раньше ремонт занимал примерно треть стоимости квартиры, сейчас его доля может достигать 50−70%. В итоге конечная сумма покупки существенно превосходит начальную стоимость жилья.

Покупатели все реже ориентируются только на стоимость квадратного метра. Они учитывают полный бюджет, сроки завершения строительства и возможные риски. В таких условиях часть людей откладывает покупку жилья. Другие ищут варианты, требующие минимальных затрат на ремонт или позволяющие сэкономить на отделке.

Прогноз на апрель 2026 года

В апреле рынок будет зависеть, прежде всего, от ситуации в сфере безопасности и экономической стабильности. Активность покупателей остается неравномерной: приоритетными регионами будут Киев и Западная Украина, где наблюдается хотя бы относительная предсказуемость.

