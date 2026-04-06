Цены на «вторичку» растут: сколько стоит жилье в Украине (инфографика) Сегодня 10:01 — Недвижимость

В течение марта спрос на вторичное жилье рос практически по всей территории Украины

Самым дорогим городом для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке остается Киев. Средняя цена зафиксирована на уровне $89 000. Самое доступное жилье предлагают в прифронтовых регионах. Самая низкая стоимость зафиксирована в Запорожской области — $15 500.

Об этом свидетельствуют данные аналитики Dim.ria

Отмечается, что в марте количество объявлений на вторичном рынке больше выросло в Сумской области (+17%). Во всех остальных регионах колебания предложения были в пределах 5%.

Цены

Стоимость вторичного жилья продолжает расти в большинстве областей Украины.

Наибольшие темпы роста зафиксированы в Херсонской (+6%), Ивано-Франковской (+5%), Закарпатской (+4%), Тернопольской (+4%), Киевской (+4%), Харьковской (+4%) и Кировоградской (+4%) областях. Значительное падение цены произошло в Черкасской области — на 10%.

Лидеры по стоимости жилья

Самым дорогим городом для покупки однокомнатной квартиры остается Киев. Средняя цена здесь зафиксирована на уровне $89,000, что соответствует показателям предыдущего месяца (изменение 0%).

Самым дорогим городом для покупки однокомнатной квартиры остается Киев, Инфографика: Dim.ria

В топ-5 регионов с самыми высокими ценами также вошли:

Закарпатская область — $75 800 (+4%);

Львовская область — $75 000 (+2%);

Ивано-Франковская область — $68 000 (+5%);

Ровенская область — $62 000 (0%).

Регионы с самыми низкими ценами

Самое доступное жилье на вторичном рынке предлагают в прифронтовых и деоккупированных регионах. Самая низкая стоимость зафиксирована в Запорожской области — $15 500, при этом цена снизилась на 3% по сравнению с февралем.

Также в список областей с самой низкой стоимостью входят:

Херсонская область — $18 000 (+6%);

Николаевская область — $19 300 (+2%);

Кировоградская область — $22 900 (+4%);

Сумская область — $23 000 (0%).

Цены в столице

Если анализировать столицу подробнее: самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит $180 тыс., а бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составила $48 тыс.

Самым дорогим остается Печерский район, Инфографика: Dim.ria

Спрос

В марте спрос на вторичное жилье рос практически по всей территории Украины. Наибольшее увеличение интереса — в Полтавской (+71%), Херсонской (+39%) и Сумской (+31%) областях. Заметное падение спроса зафиксировано в Закарпатской (-28%) и Винницкой (-6%) областях.

