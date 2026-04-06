Цены на «вторичку» растут: сколько стоит жилье в Украине (инфографика)
Самым дорогим городом для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке остается Киев. Средняя цена зафиксирована на уровне $89 000. Самое доступное жилье предлагают в прифронтовых регионах. Самая низкая стоимость зафиксирована в Запорожской области — $15 500.
Об этом свидетельствуют данные аналитики Dim.ria.
Отмечается, что в марте количество объявлений на вторичном рынке больше выросло в Сумской области (+17%). Во всех остальных регионах колебания предложения были в пределах 5%.
Цены
Стоимость вторичного жилья продолжает расти в большинстве областей Украины.
Наибольшие темпы роста зафиксированы в Херсонской (+6%), Ивано-Франковской (+5%), Закарпатской (+4%), Тернопольской (+4%), Киевской (+4%), Харьковской (+4%) и Кировоградской (+4%) областях. Значительное падение цены произошло в Черкасской области — на 10%.
Лидеры по стоимости жилья
Самым дорогим городом для покупки однокомнатной квартиры остается Киев. Средняя цена здесь зафиксирована на уровне $89,000, что соответствует показателям предыдущего месяца (изменение 0%).
В топ-5 регионов с самыми высокими ценами также вошли:
- Закарпатская область — $75 800 (+4%);
- Львовская область — $75 000 (+2%);
- Ивано-Франковская область — $68 000 (+5%);
- Ровенская область — $62 000 (0%).
Регионы с самыми низкими ценами
Самое доступное жилье на вторичном рынке предлагают в прифронтовых и деоккупированных регионах. Самая низкая стоимость зафиксирована в Запорожской области — $15 500, при этом цена снизилась на 3% по сравнению с февралем.
Также в список областей с самой низкой стоимостью входят:
- Херсонская область — $18 000 (+6%);
- Николаевская область — $19 300 (+2%);
- Кировоградская область — $22 900 (+4%);
- Сумская область — $23 000 (0%).
Цены в столице
Если анализировать столицу подробнее: самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит $180 тыс., а бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составила $48 тыс.
Спрос
В марте спрос на вторичное жилье рос практически по всей территории Украины. Наибольшее увеличение интереса — в Полтавской (+71%), Херсонской (+39%) и Сумской (+31%) областях. Заметное падение спроса зафиксировано в Закарпатской (-28%) и Винницкой (-6%) областях.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что для рынка недвижимости Украины последние четыре года стали периодом самой большой турбулентности в истории. Особенно это касается крупных прифронтовых городов — Днепра, Харькова, Запорожья и Херсона. Как менялась стоимость жилья от довоенного спокойствия до реалий марта 2026 года, читайте в материале Finance.ua.
