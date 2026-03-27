Почему с апреля в Польше снизятся пенсии Сегодня 17:44 — Личные финансы

Почему с апреля в Польше снизятся пенсии

В Польше с 1 апреля правила расчета новых пенсий изменятся. Как обновленные таблицы продолжительности жизни повлияют на будущие размеры выплат и могут быть важны для тех, кто планирует выйти на пенсию в ближайшие месяцы, пишет inpoland.net.pl .

Начиная с 1 апреля ZUS будет рассчитывать новые пенсии на основе обновленных таблиц продолжительности жизни, опубликованных GUS.

К чему приведут изменения

Это изменение вроде бы кажется незначительным, но приведет к снижению выплат пенсионерам в следующем году. Расчеты ZUS показывают, что разница будет колебаться от десятка до нескольких десятков злотых в месяц в зависимости от накопленного капитала.

Продолжительность жизни поляков

Новые данные Главного статистического управления показывают, что средняя продолжительность жизни поляков снова выросла. За последний год продолжительность жизни 60-летнего человека увеличилась на 4,5 месяца, а 65-летнего — на 1,9 месяца.

Согласно расчетам, предоставленным Учреждением социального страхования, 60-летний человек с пенсионным капиталом в размере 500 тыс. злотых будет получать ежемесячную выплату в размере 1 859,43 злотых, что примерно на 17 злотых меньше, чем в предыдущих таблицах.

Для 65-летнего человека с таким же капиталом пенсия составит 2 245,17 злотых, что примерно на 19 злотых меньше.

С капиталом побольше разница немного больше. 60-летний человек с пенсионными сбережениями в размере 700 тыс. злотых будет получать примерно 2 603,20 злотых в месяц (приблизительно на 24 злотых меньше), тогда как 65-летний человек с таким капиталом может рассчитывать на 3 143,24 злотых ранее, что примерно на 24 злотых меньше, чем прежде.

В ZUS заверили, что тем, кто достигнет пенсионного возраста между апрелем этого года и мартом следующего года, не нужно принимать поспешное решение о выходе на пенсию.

При расчете выплат учреждение всегда сравнивает таблицу, действующую на дату подачи заявления, с таблицей, действующей на момент достижения пенсионного возраста, и выбирает ту, которая более выгодна для будущего пенсионера. Это означает, что время подачи заявления не должно диктоваться исключительно изменениями в таблицах продолжительности жизни, поскольку система автоматически рассмотрит лучший вариант для пенсионера.

Управление социального страхования подчеркнуло, что новые таблицы не касаются тех, кто уже получает пенсии. Объявление новых данных Центральным статистическим управлением не является основанием для перерасчета выплат.

Ежегодное обновление таблиц продолжительности жизни — стандартная процедура, которая представляет собой результат демографических изменений. Хотя увеличение продолжительности жизни оказывает положительное влияние на здоровье населения, это также означает, что пенсионная система должна распределять накопленные средства в течение более длительного периода.

На практике нынешние изменения не будут заметны для большинства будущих пенсионеров — уменьшение выплат незначительно, а система все еще предусматривает механизмы защиты подающих заявки на получение пенсии в разные даты. Новые таблицы будут действовать до 31 марта следующего года и будут основой для расчета всех новых пенсий, назначенных в течение этого периода.

В то же время украинцы могут получать минимальную пенсию в Польше при условии соблюдения требований по возрасту, страховому стажу и официальной работе в стране.

По состоянию на январь 2026 года минимальная пенсия в Украине составила 2595 грн, или около 214 злотых. Для сравнения, минимальная пенсия в Польше в этот период была равна 1 878,91 злотых — в несколько раз больше.

