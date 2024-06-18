Почему молодежь нуждается в поддержке семьи при трудоустройстве — опрос Сегодня 08:00 — Личные финансы

Почему молодежь нуждается в поддержке семьи при трудоустройстве — опрос

Сервис ResumeTemplates.com провел опрос среди 1428 американских представителей поколения Z (в возрасте от 18 до 27 лет), которые искали работу в течение последнего года.

Об этом пишет Work.ua.

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Целью исследования было понять, насколько «зуммеры» полагаются на своих родителей при поиске работы.

Оказалось, что:

70% «зуммеров» обращаются за помощью к родителям на протяжении поиска работы, и только 30% говорят, что не просили помощи у родителей;

83% нашедших работу приписывают успех родителям;

25% представителей поколения Z приводили своих родителей на собеседования;

16% говорят, что отклик на работу за них отправляли родители;

для 1 из 10 опрошенных родители писали резюме;

7 из 10 «зуммеров» просят родителей помочь им найти работу.

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Результаты опроса свидетельствуют, что родители откликались вакансии вместо 17% «зуммеров». Почему представители поколения Z обращались к родственникам за такой помощью:

46% считают, что родители сделают это лучше;

34% не знают, как общаться с менеджерами по найму;

32% считают себя немотивированными;

22% имеют слабое психическое состояние здоровья.

Среди опрошенных представителей поколения Z 60% говорят, что просили родителей найти работу, куда «зуммеры» могли бы отправить свое резюме. Для поиска работы родственники использовали:

70% - онлайн-ресурсы;

53% - личные связи;

31% - нетворкинг;

23% - ярмарки вакансий.

Также большинство (55%) представителей поколения Z нуждаются в помощи родителей при написании резюме. В большинстве своем поддержка нужна с вычитыванием, редактированием текста и даже созданием резюме с нуля.

Многие представители поколения Z говорят, что обращались к родителям за помощью, потому что сами не знают, как оформить или написать резюме, были слишком заняты или испытывали сильный стресс.

Справка Finance.ua:

Доля гиг-контракторов в IT растет, но в сервисных компаниях они получают более низкую зарплату, чем ФЛП. Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.

ФЛП остаются основным способом трудоустройства айтишников в Украине: 76% IT-специалистов в начале 2024 года были оформлены именно так. Однако доля айтишников, работающих как ФЛП, постепенно уменьшается: летом 2023 года их было 81%, а в 2021—2022 годах — более 85%.

Украинские айтишники любят менять компании, а специалисты, долго работающие на одном месте, — редкость. Лишь четверть айтишников работали в одной компании всю свою ІТ-карьеру.

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