Почему молодежь нуждается в поддержке семьи при трудоустройстве — опрос — Finance.ua
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Почему молодежь нуждается в поддержке семьи при трудоустройстве — опрос

Личные финансы
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Почему молодежь нуждается в поддержке семьи при трудоустройстве — опрос
Почему молодежь нуждается в поддержке семьи при трудоустройстве — опрос
Сервис ResumeTemplates.com провел опрос среди 1428 американских представителей поколения Z (в возрасте от 18 до 27 лет), которые искали работу в течение последнего года.
Об этом пишет Work.ua.
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Целью исследования было понять, насколько «зуммеры» полагаются на своих родителей при поиске работы.
Оказалось, что:
  • 70% «зуммеров» обращаются за помощью к родителям на протяжении поиска работы, и только 30% говорят, что не просили помощи у родителей;
  • 83% нашедших работу приписывают успех родителям;
  • 25% представителей поколения Z приводили своих родителей на собеседования;
  • 16% говорят, что отклик на работу за них отправляли родители;
  • для 1 из 10 опрошенных родители писали резюме;
  • 7 из 10 «зуммеров» просят родителей помочь им найти работу.
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Результаты опроса свидетельствуют, что родители откликались вакансии вместо 17% «зуммеров». Почему представители поколения Z обращались к родственникам за такой помощью:
  • 46% считают, что родители сделают это лучше;
  • 34% не знают, как общаться с менеджерами по найму;
  • 32% считают себя немотивированными;
  • 22% имеют слабое психическое состояние здоровья.
Среди опрошенных представителей поколения Z 60% говорят, что просили родителей найти работу, куда «зуммеры» могли бы отправить свое резюме. Для поиска работы родственники использовали:
  • 70% - онлайн-ресурсы;
  • 53% - личные связи;
  • 31% - нетворкинг;
  • 23% - ярмарки вакансий.
Также большинство (55%) представителей поколения Z нуждаются в помощи родителей при написании резюме. В большинстве своем поддержка нужна с вычитыванием, редактированием текста и даже созданием резюме с нуля.
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Многие представители поколения Z говорят, что обращались к родителям за помощью, потому что сами не знают, как оформить или написать резюме, были слишком заняты или испытывали сильный стресс.

Справка Finance.ua:

  • Доля гиг-контракторов в IT растет, но в сервисных компаниях они получают более низкую зарплату, чем ФЛП. Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.
  • ФЛП остаются основным способом трудоустройства айтишников в Украине: 76% IT-специалистов в начале 2024 года были оформлены именно так. Однако доля айтишников, работающих как ФЛП, постепенно уменьшается: летом 2023 года их было 81%, а в 2021—2022 годах — более 85%.
  • Украинские айтишники любят менять компании, а специалисты, долго работающие на одном месте, — редкость. Лишь четверть айтишников работали в одной компании всю свою ІТ-карьеру.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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